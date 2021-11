Facundo Fabello: “Tuvimos un gran sprint final y eso nos permite ilusionarnos”

Con el correr de los partidos, Facundo Fabello se fue transformando en un referente de en Independiente Rivadavia que hoy sueña en grande. El volante central es uno de los jugadores más regulares del equipo que mañana enfrentará en el Parque a Almirante Brown, en el partido de ida por el Reducido.

Este rosarino de 32 años padre de dos niños, y nacido en Cañada de Gómez, Santa Fe, tiene mucha confianza de cara a dar pelea por el ascenso y avista que el plantel es “un grupo de mucho carácter”. De cara a lo que vendrá, deja en claro que serán partidos cerrados y que todo se va a resolver en los detalles. El que tenga menor margen de error, celebrará.

-El partido frente a San Martín de San Juan fue agotador por el calor y no terminaron exponiendo ese juego sólido de siempre.

-Hizo muchísimo calor, pero pienso eso afectó a los dos. El equipo está muy bien. Tranquilos. Para mí en la cancha fuimos contundentes tuvimos las situaciones más claras. Quizás no tuvimos mucho volumen de juego, pero sí jerarquía para ganarlo y pegar en el momento justo. Jugamos de visitante, un partido que eso clásico, creo que lo sacamos muy bien adelante y lo ganamos.

- Había mucha ilusión.

- Llegar a la última fecha con chances de jugar una final es muy meritorio y es lo bueno. Por ahí si uno después se pone a sacar cuentas y dice : " Si hubiéramos ganado tal partido o hubiésemos empatado tal otro..., Hay que dejar de sacar cuentas y pensar que el equipo ha levantado muchos resultados. El torneo es justo con los puntos que te da al final de las 34 fechas. Hemos hecho un gran torneo y fuimos el tercer mejor equipo de la zona.

- Terminaron sumando muchos puntos.

-Tuvimos un gran sprint final en el torneo y eso nos permite ilusionarnos y estar motivados para lo que viene. Son los partidos más importantes donde juegan los mejores.

- Cada partido es una final, pero lo valioso es arrancan de local y con el apoyo de la hinchada, que ha sido muy importante.

-Son finales. Mano a mano donde están los mejores y donde obviamente los detalles son importantes y donde uno tiene que mostrar el menor margen de error. Por eso es importante que de los 180 minutos de juego, los 90 minutos de arranque sean en nuestro estadio, donde nos hacemos fuertes.

- Ese gran sprint final del que hablás de Independiente, que los puso como candidato, ¿cuenta en estas instancias?

-Eso mostró, de alguna manera, el empuje que tiene el equipo y que también surge del acompañamiento de los hinchas. Se vio reflejado en los últimos partidos. Sin embargo durante el año pasamos muchos momentos distintos y el equipo se supo levantar. Tuvimos rachas negativas, partidos donde fuimos goleados y sin embargo hoy estamos peleando por un ascenso a la Liga Profesional.

-¿Cómo analizas lo que viene?

-Serán partidos muy trabados, donde nadie va a regalar nada y donde creo que todo se va a definir en detalles. Entonces, tenemos que buscar la máxima concentración y la atención. Y después no renunciar a lo que venimos haciendo y que nos ha dado buenos resultados.

-La baja de Enzo Martínez sin dudas influye en el juego del equipo.

- El Colo es uno de los jugadores que más minutos venía disputando y con un buen rendimiento. Obvio, se siente su ausencia, pero también de eso se trata el trabajo de grupo, del equipo, que haya jugadores que lo puedan reemplazar y que se sientan preparados frente al desafío. Hablamos de esos que entrenan todo el año y que en estas circunstancias, en partidos tan importantes, tienen la chance de entrar y dar lo mejor . Nos afectó su lesión, porque es una gran persona, pero el sueño del Colo también es el ascenso y quiere que como grupo dejemos todo por ese objetivo.

- En los personal, ¿qué te provocan estos partidos?

-Estoy muy tranquilo. Disfrutando y con la cabeza puesta en Independiente. Tratando de seguir por este camino, pero principalmente disfrutándolo mucho, porque no todos los días se pelean estas cosas importantes en un equipo. No sólo en lo personal sino en el club, que ha pasado por otros momentos y que le tocó pelear para no descender. Ahora nos toca disputar el Reducido y no siempre se da jugar partidos tan valiosos. Hay que disfrutar estos momentos.

- Sos uno de los jugadores con mayor regularidad, se te ve cómodo en club.

- Uno trabaja para eso y estar disponible. Soy un jugador que le gusta jugar la mayor cantidad de minutos y en ese sentido he podido cumplir a ese objetivo.. Dentro de lo que es el equipo tengo que cumplir una función y trato de hacerlo la mejor manera.

-Si tuviese que elegir el mejor partido ¿cuál sería?

-Me gustó mucho el funcionamiento que tuvimos en el partido contra Güemes en Santiago. Esto más allá del partido con Atlético Rafaela, que fue muy emotivo y donde dimos vuelta el resultado importante. Pero contra Güemes tuvimos un gran nivel los 90 minutos, con gran volumen de juego. En líneas generales para mí fue el mejor partido del equipo.

- Fue un punto de inflexión importante en el equipo.

-Sí, porque veníamos de mucha irregularidad y son esos partidos que uno tiene que ganar para ser candidatos. Ahí lo entendimos.