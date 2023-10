Está loco: el lujo de Valentín Barco que enfureció a los jugadores de Palmeiras

Boca le ganó a Palmeiras por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, pero durante el partido se vivió una situación particular.

Luego que Edinson Cavani abriera el marcador para el xeneize, el juvenil Valentín Barco tiró un lujo que generó el enojo de los jugadores del “Verdao”.

El “Colo” recibió recostado sobre la banda izquierda, ubicado como volante/extremo, y pisó el esférico. No con uno, sino con ambos pies, ante la atenta mirada del lateral derecho Marcos Rocha. Enseguida hizo circular el balón y evitó que fueran a buscarlo. La jugada emuló lo que había hecho hace algunos días el venezolano Jefferson Soteldo, que sacó de quicio a los rivales de Vasco da Gama con la camiseta del Santos, por el Brasileirao.

Hace algunas semanas, Barco había declarado sobre su estilo de juego que algunas veces es repudiado por algunos adversarios, como ocurrió en la serie de octavos de final de la Libertadores ante Nacional de Uruguay: “Me sale de adentro hacerlo, no es para cargar a nadie. ¿Que el uruguayo Polenta se calentó conmigo? Sí, pero no pasa nada. Siempre jugué así, el que me conoce de chico sabe que no lo hago para cargar a nadie. Lo hago porque juego así”.

A pesar de tener solamente 19 años, el talentoso zurdo se transformó en uno de los jugadores más importantes de Boca y ayer su temprana salida generó las críticas generalizadas para Jorge Almirón.