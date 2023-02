Talleres desnudó todas las falencias de Boca, lo paseó por momentos y le ganó 2-1: mirá los goles

Noche para el olvido. Boca arrancó torcido y jamás de enderezó: cayó 2-1 ante Talleres en Córdoba con todo en contra. Un blooper y gol en contra insólito, roja para Sebastián Villa por agresión y un equipo que no reacciona. ¿Lo único positivo? La combinación Merentiel-Langoni para el descuento.

Una vez más, Boca dejó al descubierto todas sus falencias futbolísticas. No defiende, no tiene el balón, no generá peligro, no tiene juego colectivo y los equipos contrario, cada vez lo golpean y complican más. Pálida imagen del equipo del Negro Ibarra en Córdoba. Talleres fue muy superior y por momentos, le brindó una clase de juego colectivo e individual.

Todos los goles del triunfo de Talleres sobre Boca en la Liga Profesional:

Michael Santos puso en ventaja a Talleres ante Boca, luego de que Herrera revise con el VAR la posición del delantero:

Llegó el segundo gol de Talleres de Córdoba, gran jugada de Pizzini y Equi Fernández la metió en su arco:

Asistencia de Merentiel, gol de Langoni. Descuenta Boca:

Estadísticas de Talleres de Córdoba vs. Boca Juniors: