En Huracán, explotan de bronca como sus pares de Boca por Diego Martínez: “Son códigos”

Diego Martínez sorprendió a la dirigencia de Huracán y presentó su renuncia como director técnico de cara a 2024, luego de haber cumplido el objetivo de salvarse del descenso y llegado a los cuartos de final de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina. El motivo que lo llevó a tomar la decisión fue un llamado de Boca para ser el reemplazante de Jorge Almirón, algo que el Globo no cayó bien.

🗣️ David Garzón, presidente de Huracán, se mostró muy enojado con la decisión de Diego Martínez pic.twitter.com/NvpEOm1EOP — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 8, 2023

“Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida”, expresó el mánager Daniel Vega.

🚨 📝 Huracán CONFIRMÓ la salida de #DiegoMartínez luego de una extensa reunión y "ante la propuesta que recibió de otro club"👀, interrumpió su contrato que tenía hasta junio. pic.twitter.com/fr9tbbx19s — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 7, 2023

“Como club esperaba otra cosa. Él nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca. Eso se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?”, agregó.

La sorpresa en Huracán por la salida de Martínez

“El escenario que se venía trabajando todos los días era con Martínez en 2024. Nos llamaba la atención que la reunión sea en la oficina de su representante, ya un alerta teníamos. Nunca hubo mal trato ni ninguna situación de conflicto. Ayer mismo fue todo muy bien hablado, cordial y explicado”, manifestó Trapito Vega. “Nos encontramos con un escenario que no visualizaba durante todo este tiempo. Había una idea de proponer una extensión del vínculo y un proyecto más duradero, pero ante la situación que nos planteó ayer cambió todo. Nosotros tenemos que trabajar en lo que viene, Huracán está por encima de cualquier nombre. Yo no tenía ninguna relación previa con él pero los dos nos pusimos al servicio de un tema no fácil de sacar adelante. Su profesionalismo fue intratable”, añadió.

🚨 "Nos dijo que su sueño es dirigir a #Boca"



👉 Daniel Vega, manager de Huracán, confirmó que Diego Martínez renunció a su cargo en el Globo por la propuesta que recibió del Xeneize.



🤯 En el club de Parque Patricios se molestaron con el CdF por no comunicarse entre clubes:… pic.twitter.com/pIHhrQgARR — La Número 12 (@lanumero12comar) December 8, 2023

De cara al futuro, Huracán buscará un director técnico para seguir en la misma línea que se venía trabajando con Diego Martínez. “La línea va a ser la misma. Si uno mira el desarrollo de Huracán en el segundo semestre, fue el que más puntos sacó, ganó su zona, no tuvimos la suerte de ganar ninguna competencia pero llegamos a cuartos de final en dos. Nosotros miramos lo nuestro y el proyecto va más allá de los nombres”, concluyó.

