El video del momento en que un policía le tira balas de goma a un camarógrafo: “Me vio y me disparó”

El inédito y lamentable hecho ocurrido anoche en la cancha de Gimnasia de La Plata sigue resonando este viernes con el testimonio de un camarógrafo que recibió tres disparos de la policía durante los incidentes.

La represión policial contra hinchas que querían ingresar a la cancha desembocó en caos, balas de goma y gases lacrimógenos donde, además, un hombre de 57 años murió en medio del operativo. Además el incidente dejó más de un centenar de heridos.

Uno de los testigos y víctima del hecho fue Fernando Rivero, camarógrafo del canal deportivo TyC Sports, quien además contó lo que vivió en la cancha de Gimnasia.

El camarógrafo recibió tres impactos de bala de goma efectuados por un efectivo policial y el momento fue captado por él mismo cuando filmaba los incidentes.

“Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, aseguró Rivero al hablar con el programa “Presión Alta” sobre la agresión. “Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, aseguró.

También señaló que en el lugar “no se podía respirar’' y explicó que por esa razón se refugiaron dentro de la camioneta del canal “por el dolor de garganta y los ojos”.

Investigación y despidos

El Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof reconoció hoy que el operativo realizado anoche durante el partido que iban a disputar Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata “no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron” y dispuso el apartamiento del jefe policial que estuvo a cargo.

“El Gobernador instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber”, señaló el comunicado difundido esta mañana.

En el texto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires “lamenta los hechos sucedidos en el marco del partido de fútbol que disputaban Gimnasia y Esgrima La Plata y el Club Atlético Boca Juniors, en la ciudad de La Plata”.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, también habló con la prensa y cuando los periodistas le consultaron sobre la situación del policía que le disparó al camarógrafo en las afueras del estadio y que quedó filmado. Berni fue rápido y tajante: “Ex policía. Fue echado inmediatamente de la Policía”.