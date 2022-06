El vicepresidente de Aldosivi reveló el motivo por el cual Martín Palermo renunció a la dirección técnica del Tiburón

Martín Palermo renunció sorpresivamente en Aldosivi y las repercusiones siguen apareciendo. Hasta el momento no había voces oficiales para hablar al respecto, pero este martes rompió el silencio José Moscuzza, vicepresidente del Tiburón, quien se mostró sorprendido y reveló qué le dijo el Titán cuando le avisó que se iba de Mar del Plata.

“Si, nos sorprendió. Fue de un momento para otro, inesperado. Me manifestó que no tenía fuerzas para continuar y que los jugadores percibían eso, por lo que lamentablemente tomó la decisión de renunciar”, expresó. Además, agregó: “El fin de semana hablamos para juntarnos el lunes y cuando lo llamé me manifestó lo que les cuento”.

Luego, al ser consultado sobre una posible discusión entre Palermo y Ciro Lubrano, manager de Aldosivi, dijo: “Cortocircuito hay en todos en lados, pero no hubo peleas como tampoco me manifestó que el motivo era ese. Lo que nos molestó es que si él lo venía pensando, podía haberlo dicho diez días atrás cuando nos juntamos para ver los refuerzos”.

Gracias Martín Palermo y cuerpo técnico, les deseamos el mayor de los éxitos 🔰🦈 pic.twitter.com/DhRQG448uP — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) May 31, 2022

“No es una tarea sencilla buscar técnico ahora. Hemos recibido muchos llamados pero vamos a tomarnos el tiempo necesario para definir quién será el próximo entrenador. Yagui Fernández será el interino”, cerró el directivo.

Sin embargo, desde el entorno de Palermo, contaron que decidió dar un paso al costado debido a “un desgaste en la relación” con algunos dirigentes.

Bajo su conducción, Aldosivi fue uno de los ocho clasificados a la instancia final de la Copa de la Liga, donde cayó en cuartos de final 5 a 0 ante Racing, y logró alejarse de los últimos puestos en la tabla de promedios. En su paso por el club, dirigió 27 partidos, 12 de los cuales fueron triunfos, cinco empates y diez derrotas.