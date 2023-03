El “Traductor” Flores se juega su futuro como técnico de Godoy Cruz

Por más que el juego haya cambiado considerablemente sus formas en los últimos tiempos hasta convertirse en el fútbol moderno, existe un viejo axioma futbolero que no pierde vigencia a pesar del paso de los años. “En el fútbol los que mandan son los resultados y, cuando no se dan, el primer fusible que salta es el técnico”.

Nada más alejado de la realidad que atraviesa este Godoy Cruz, que comenzó la Liga Profesional ganando por la mínima diferencia (y sin recibir goles en contra) los dos primeros encuentros del campeonato: Barracas Central, en Buenos Aires, y Colón de Santa Fe, en Mendoza, fueron las primeras víctimas del incipiente segundo ciclo de Rodolfo Diego Flores como entrenador del Expreso.

Sin embargo, en las siguientes tres jornadas, el Expreso evidenció sus carencias colectivas y cayó consecutivamente por el mismo marcador (0-1) ante San Lorenzo en el Bajo Flores, frente a Estudiantes de La Plata en el Malvinas Argentinas, y contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Sin embargo, mucho más allá del resultado (que en el fútbol hay tres posibles), lo que molestaron y mucho, puertas adentro, fueron las formas. La pobre imagen futbolística que exhibió Godoy Cruz en el tridente de derrotas es realmente preocupante.

Frente a San Lorenzo, el equipo de Flores no tuvo ni siquiera un solo remate contra el arco defendido por Augusto Batalla. Para colmo, el Ciclón lo superó y le terminó ganando el partido con poquito y nada.

En la fecha siguiente, contra Estudiantes de La Plata en el estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz volvió a jugar mal y cayó por la mínima diferencia contra un equipo que llegó al arco del “Ruso” Rodríguez en un puñado de oportunidades. Y como había sucedido en el encuentro anterior, el Tomba careció de variantes ofensivas para quebrar la resistencia de un rival que se defendió con eficacia.

El fin de semana siguiente, el Expreso viajó al Gigante de Arroyito para jugar frente a Rosario Central, uno de los animadores del campeonato. Y lejos de revertir la imagen de los últimos dos partidos, el equipo volvió a padecer los mismos errores defensivos y terminó cayendo nuevamente ante un rival que sufrió lesiones de dos de sus piezas clave: Francis MacAllister y Jaminton Campaz.

El equipo de Flores reaccionó en los últimos minutos y merodeó el arco defendido por “Fatura” Broun. Faltaron claridad y precisión en los últimos metros. La tercera derrota al hilo estaba consumada.

Ya desde el partido en Rosario se rumoreaba que el nombre de un posible sucesor de Flores al frente de Godoy Cruz. De hecho, los hinchas en las redes sociales mencionaban a Luca Marcogiuseppe, el exentrenador de Gimnasia y Esgrima y quien llevó al Lobo mendocino hasta las semifinales del Reducido por el segundo ascenso en la temporada pasada.

Y si bien el de Marcogiuseppe no es el único nombre de entrenador que tienen en carpeta, existe un sector de la dirigencia de Godoy Cruz que ve con muy buenos ojos el arribo del ex ayudante de Marcelo Bielsa, quien luego de emigrar del Parque había sido anunciado a fines de noviembre para ser uno de los sucesores de Leonardo Carol Madelón junto a Carlos “Moncho” Ruíz en Arsenal de Sarandí, aunque finalmente no se hizo cargo del equipo.

Al ser consultado por Los Andes, el entrenador entrerriano, de 43 años, expresó que está analizando las varias posibilidades que tiene de dirigir en la Liga Profesional, dejando a la claras que Godoy Cruz no es el único que se interesó en sus servicios.

Es por eso que el partido ante Racing será fundamental para el futuro de Diego Flores. Para colmo, luego de enfrentar a la Academia el próximo lunes, el Tomba viajará al Monumental de Núñez para jugar ante River, el sábado 12 de marzo, desde las 19.15.

Lo que realmente no se entiende es la decisión que tomó la dirigencia tombina de volver a buscar a Flores luego de una primera etapa que había culminado con varios contratiempos en la temporada 2021/22.

Es que, si bien le cambió la cara a Godoy Cruz en las primeras fechas y causó una verdadera revolución futbolística (goleó a Gimnasia 4-0, a Aldosivi 4-1, igualó con Sarmiento 1-1 y eliminó a Racing de la Copa Argentina), tras el retiro del “Loco” Ibáñez y Nico Sánchez perdió autoridad, se peleó con algunos integrantes de su cuerpo técnico y varios pidieron un cambio de aire antes de que dejara el equipo en descenso directo.

El resto es historia conocida: la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez salvó al Bodeguero del descenso, pero así y todo fueron despedidos. Cosas que solamente pasan en el Tomba...