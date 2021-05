El TC no quiere correr entre semana

Luego de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que se extienden hasta el domingo 30 de mayo, la Asociación Corredores Turismo Carretera está evaluando distintas opciones para darle continuidad al calendario 2021 de Turismo Carretera.

Durante los últimos días, aparecieron algunos rumores sobre la posibilidad de llevar a cabo alguna carrera entre semana. Por el momento, no sucederá a no ser que se complique la situación sanitaria y no quede otra opción. La ACTC busca que las finales del Turismo Carretera se disputen los domingos.

Leer además: Agustina Mattio ilusionada con su debut en Top Race

El próximo compromiso de la divisional está pactado para el 20 de junio en el autódromo de San Nicolás. De todas maneras, se esperará la decisión que tome el estado nacional después del vencimiento del DNU.

Lo que no se descarta, es poder hacer una fecha doble para recuperar la fecha perdida en Concordia. “Está dentro de las posibilidades”, expresó una fuente a Carburando.

Por ahora, el TC desarrolló 6 de las 15 fechas del torneo 2021. Ya se corrió en el Autódromo de La Plata, Buenos Aires, San Nicolás, Concepción del Uruguay y Paraná. El campeonato lo tiene como líder a Agustín Canapino con 181.5 puntos, seguido por Josito Di Palma con 151,5 y Mariano Werner con 130,5 unidades.