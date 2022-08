El provocador tuit de Zambrano: ¿qué pasó en el vestuario con Benedetto?

El cruce del domingo entre Boca Juniors y Racing en el Cilindro de Avellaneda no terminó bien. Por un lado, el resultado final no benefició a ninguno de los equipos. Por otro, la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano fue más que evidente.

A pesar de que los protagonistas del violento cruce no han expresado palabra alguna, por las imágenes y rumores puede deducirse lo que ocurrió dentro del vestuario del xeneixe. Un pequeño detalle puede ser el importante indicio que demuestre porqué razón Boca tardó en salir al campo de juego.

Pasados los 45 minutos del primer tiempo, Pipa Benedetto fue quien tuvo la palabra sobre el césped: “Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol boludo. Tomen marcas”. Luego del partido, se retiró sin declaraciones.

Por otro lado, fue Hugo Ibarra quien se paró frente a los micrófonos para comentar sobre Racing-Boca como también sobre un cruce subido de tono entre los jugadores. A pesar de que no habló sobre una pelea en sí, el pómulo hinchado de Zambrano demostraba que sí lo hubo.

“Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué”, comenzó el DT. A esto le sumó: “No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones”.

En cuanto al jugador peruano, decidió salir de la cancha sin mediar palabras con los medios de comunicación.

La entrega no se negocia

El defensor del Xeneixe decidió utilizar su cuenta de Twitter para expresar un mensaje tras el cruce en Avellaneda donde su equipo empató 0 a 0. Además, aprovechó para dar que hablar sobre su supuesta pelea con Benedetto en el entretiempo.

Tras el primer tiempo, el defensor peruano volvió a la cancha con un pómulo hinchado / Archivo

“Partido complicado, pero la entrega no es negociable”, publicó. El posteo que tiene más de 15 mil likes, acarrea gran cantidad de comentarios donde los usuarios critican a su compañero por haberlo golpeado. Asimismo, se viralizaron varios memes de la pelea entre los jugadores.