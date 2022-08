El técnico del PSG aseguró que Leandro Paredes podría marcharse: “su situación no es para nada igual a la de Icardi”

El PSG se encuentra algo activo durante el comienzo de esta temporada, y es que al positivo arranque en la liga, con 2 contundentes victorias, se le suma un más que movido mercado de pases. Christophe Galtier, su entrenador, fue consultado sobre el futuro de Leandro Paredes dejando en claro que cuenta con el volante y hasta comparó está situación con la de Mauro Icardi.

“Siempre me hacen preguntas sobre los cambios, independientemente del tiempo de juego. Ya no puedo conseguir que todos entren. La situación de Leandro no es para nada igual a la de Mauro. Sé que es pretendido, pero está con nosotros y ha participado en casi todos los partidos de preparación”, comenzó el DT del París Saint Germain.

Paredes se reecontraría con Di María en Juventus (PSG)

Luego habló sobre su inclusión en la goleada 5-2 ante Montpellier: “Lo puse porque Vitinha tenía una amarilla y no quería que fuera más lejos. Leandro también hizo un buen debut en Clermont durante el último partido, en mi opinión. Me pareció lógico que fuera él quien entrara. No sé qué pasará hasta que se cierre la ventana de pases”.

Y cerró: “Es aún más incierto en los grandes clubes, donde hay mucha especulación. Leandro quiere tener mucho tiempo de juego, es muy buen jugador. Hay competencia, pero cada vez que entra, siempre lo hace con un gran espíritu”.

El volante argentino es pretendido por la Juventus, quien tiene a Paul Pogba, su principal referente en la mitad de cancha, lesionado y en donde Adrien Rabiot y Arthur podrían marcharse al Manchester United y Valencia, respectivamente.

Por su parte, el PSG está cerrando un más que satisfactorio mercado de pases, ya que pudo mantener entre sus filias a Mbappé y no incorporó estrellas rutilantes, sino que apostó por futbolistas más complementarios como Vitinha de Porto por valor de más de 35 millones de euros y a Renato Sanches, que trabajó con Galtier en Lille, por el que llegó en un acuerdo de 13,5 millones de euros.