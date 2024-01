El récord magistral del tenista Rohan Bopanna: a los 43 años será el número uno en dobles

Cumple sus sueños quien resiste, reza un dicho popular. Nunca mejor aplicable a lo que está viviendo actualmente Rohan Bopanna, quien se metió en semifinales del Australian Open en dobles masculino junto a Matthew Ebden y se convertirá en el nuevo número 1 del ranking ATP... ¡a sus 43 años!

Nunca será tarde 🇮🇳👏

El indio y el autraliano derrotaron el martes a la dupla argentina conformada por Andrés Molteni y Máximo González por 6-4 y 7-6(6) en cuartos de final y se medirán en semis ante Zhang Zhizhen y Tomas Machac por un lugar en el duelo definitorio, pero ya saben que ambos ocuparán el primero y el segundo lugar del ranking mundial, con la misma cantidad de puntos pero Bopanna en menos torneos.

Nunca es tarde 🇮🇳❤️

Bopanna, número 1 del mundo a los 43 años

“Creo que para todos los jugadores es un sueño. Era el mío, y más aún cuando practicas este deporte durante un par de décadas. Todo es fruto de mi perseverancia, de seguir luchando y trabajando duro, y de tener un gran socio a mi lado”, reconoció luego del partido Rohan Bopanna. “También creo que el año consistente que tuvimos el año pasado es la razón... Esto me ayudó a llegar a esta etapa”, añadió.

Luego de ganar el Masters 1000 de Indian Wells, el indio había quedado 3° del ranking y, con su actuación en Autralian Open, se subirá a lo más alto. “Para ser honesto, no lo he asimilado del todo. Creo que el tenis indio necesitaba esto. Realmente no tenemos muchos tenistas que estén emergiendo. El deporte está surgiendo lentamente”, manifestó.

“Creo que va a inspirar a mucha gente. No pienso solo en el tenis. La gente en todo el mundo que tenga 40 años o más creo que se inspirará de una manera diferente”, completó.

Un número 1 récord

Rohan Bopanna llegó a la cima del ranking ATP de dobles con 43 años y superó la marca del estadounidense Mike Bryan, que lo hizo con 41. Pero además irá por una marca personal: tras alcanzar tres veces la semifinal de Australian Open, ahora irá en búsqueda su primer título de Grand Slam. El primer paso será ante Zhizhen Zhang y Tomas Machac por las semis.