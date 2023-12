El presidente Javier Milei anunció la derogación de la Ley de Sociedades y los clubes pueden pasar a ser SAD si lo desean

El presidente Javier Milei anunció la derogación de la Ley de Sociedades para que los clubes deportivos puedan convertirse en Sociedades Anónimas en caso de que así lo deseen, sin que el Estado intervenga en las instituciones.

El anuncio formó parte del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado para desregular la economía argentina como parte de la “reconstrucción del país” después de “profundos desequilibrios que impactaron negativamente a toda la población”.

Hace menos de una semana, la diputada Juliana Santillán reveló que el Gobierno Nacional incluirá en el paquete de leyes un proyecto para habilitar las Sociedades Anónimas en el fútbol que presentarán al Congreso y aclaró que será una opción, “pueden tomarlo o no”.

Los clubes en contra de la SAD. / Gentileza.

“Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema”, expresó Santillán este viernes a la salida de un encuentro con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.

Y agregó que será para los que quieran hacerlo: “Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales van a tener la posibilidad y los que no, no”, aclaró la legisladora nacional.

No obstante, antes del anuncio, Milei por medio de una entrevista había revelado su apoyo para las Sociedades Anónimas, algo que despertó el malestar y repudio de los clubes deportivos del país: “¿A quién carajo le importa quién es (el dueño) si le ganas a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? ¿Vos preferís perder 4 a 0 contra el Milán pero decir soy nacional y popular? ¿Antes que pegarle un baile de novela?”, afirmó Milei diálogo con el periodista Alejandro Fantino.

El comunicado de Godoy Cruz contra las SAD.

Clubes representativos del país como Boca, River, San Loremzo, Independiente y Racing rechazaron de manera contundente la llegada de las SAD al fútbol argentino por medio de publicaciones en sus redes sociales.

“Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de asociación civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande”, señaló Boca.

“Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una asociación civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de grandeza”, indicó la entidad millonaria.

A su vez, en una asamblea de representantes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes repudiaron de manera unánime la llegada de las SAD: “Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia”, expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia ante la asamblea.