El pistolero Luis Suárez confesó que sueña con jugar la final del Mundial Qatar 2022 ante la Selección Argentina

Luis Suárez habló en exclusiva con Sebastián Vignolo y se refirió al Mundial de Qatar 2022. El delantero de Nacional reveló su sueño que lo tiene a su amigo Lionel Messi como uno de los protagonista.

“Esperemos poder estar hablando de que lleguen Argentina y Uruguay a una final para poder disfrutar, sería lindo para Sudamérica”, declaró Suárez en una entrevista con Star+.

La única combinación posible para una hipotética final, es que ambas selecciones avancen en el primer o segundo puesto de sus grupos. En caso de que alguna de las dos pase a los octavos de final, en el segundo lugar del grupo se enfrentarían en semifinales.

Luis Suárez desea jugar la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina. / Gentileza.

Los recuerdos de Suárez en los mundiales

El histórico rendimiento en Sudáfrica 2010: “Nos tocó el peor grupo con Francia, Sudáfrica y México, la teníamos jodida. En la última fecha era ganarle a México para no cruzarte en octavos con Argentina, no te querés cruzar nunca con Argentina. Fue un mundial soñado por todas las circunstancias”.

Brasil 2014 y un error que quedó marcado: “A ese Mundial clasificamos bien. ante Italia me mando la cagada con Chiellini donde quise asumir una responsabilidad que no me pertenecía, y luego defraudar a mis compañeros y al país golpeó a la interna, si no me hubiera mandado esa cagada habríamos llegado lejos”.

Rusia 2018: “Quedamos afuera contra el campeón, Francia, por detalles, nos quedó esa sensación de que podríamos haber llegado más lejos”.