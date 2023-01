El Pato Silva luego de la Etapa 2 del Dakar 2023: “Fue muy exigente”

Juan Manuel “Pato” Silva es uno de los representantes argentinos más importantes que disputan el Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita. El piloto chaqueño está compitiendo por primera vez con un Vehículo Ligero de la categoría T4 (Side By Side).

En esta segunda etapa de la competencia, Silva llegó a la meta en la posición número 17° y se encuentra 15° en la general.

Al llegar al vivac que se armó en la ciudad de Alula, el “Pato” Silva habló en exclusiva con Carburando y dio sus sensaciones sobre las grandes dificultades que tuvo que atravesar durante el transcurso de esta segunda etapa de la travesía.

“Por suerte muy bien, lo que pasa es que ya cuando largué a los cinco kilómetros vi las condiciones de lo que era el camino. Nos habían adelantado que iba a ser más dura que la de ayer, por eso opté por un ritmo más conservador”, afirmó Silva.

Además, el chaqueño agregó: “Hoy era una carrera más para los más experimentados que para los velocistas. Y bueno pasó eso, afortunadamente por la experiencia que tengo en los Dakar, no rompimos nada”.

Asimismo, Silva aseguró que tuvo que ceder sus cubiertas a dos de sus compañeros porque las habían roto durante el trayecto de la competencia: “Faltando 150km le cedí una cubierta a un compañero y faltando otros 80km le di a otro. Asi que me quedé sin auxilio, pero por suerte como venían atrás mio sabía que si me pasaba algo me la iban a devolver”.

Finalmente, el “Pato” Silva afirmó que fueron dos etapas muy exigentes y espera descansar de la mejor manera para poder estar al ciento por ciento en la competencia que se llevará a cabo el día de mañana.