El mensaje del mendocino Ramiro Funes Mori a los hinchas de River tras el regreso: “Un sentimiento único”

El mendocino Ramiro Funes Mori concretó su vuelta a River Plate de cara a la temporada 2023/2024, que tiene en el horizonte no solo la Copa de la Liga sino también la Copa Libertadores de América y la Copa Argentina, todos objetivos directos del elenco que conduce Martín Demichelis.

El ‘Mellizo’ firmó contrato y volvió a vestir la camiseta rojiblanca después de ocho años. Y los fanáticos de River Plate lo recibieron de la mejor manera en las redes sociales.

A través de sus redes, River le dio la bienvenida a Ramiro Funes Mori y los hinchas reaccionaron con likes al por mayor.

Inmediatamente, el nacido en Mendoza publicó un sentido mensaje en Instagram que llenó de alegría a los simpatizantes del Millo.

Ramiro Funes Mori, otro mendocino para River Plate. / IG

“Muy agradecido y feliz de volver al Campeón, de volver a casa, al lugar donde me crie y me formé como futbolista y como persona”. Pero eso no fue todo, ya que en otro párrafo agregó: “Defender esta camiseta tiene un sentimiento único y muy especial para mí. Gracias de corazón”, escribió Ramiro, el hermano de Rogelio Funes Mori.

Ramiro fue vendido en 2015 al Everton de Inglaterra donde logró afianzarse como titular durante las primeras dos temporadas. En 2018 pasó al Villarreal de España, donde también fue titular en la mayoría de partidos de la primera y segunda temporada. En 2021, decidió irse al Al Nassr de Arabia Saudita y actual club de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, al año se marchó al Cruz Azul de México donde jugó 25 partidos antes de volver al conjunto de Núñez.

Si bien las negociaciones habían comenzado hace meses, Ramiro Funes Mori puso la firma en las últimas horas y ya entrenó a la par de sus nuevos compañeros. Pelará el puesto con Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez y Héctor David Martínez.