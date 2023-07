Julián Bricco reveló que un médico le “salvó la vida” tras ser operado del corazón y compartió un sentido mensaje

Julián Bricco, conocido por ser una de las voces más distintivas en las transmisiones del fútbol argentino, especialmente en el ascenso y la Copa Argentina, sorprendió a todos al publicar una extensa carta de agradecimiento en sus redes sociales. En esta emotiva publicación, el relator confirmó que recientemente tuvo que someterse a una operación del corazón debido a una afección médica.

La noticia sobre la salud del periodista dejó impactados a sus seguidores y colegas, quienes mostraron su apoyo y solidaridad en las redes sociales. Bricco aprovechó la ocasión para expresar su gratitud a todas las personas que lo asistieron durante su internación en la clínica de Rosario, su ciudad natal, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En su carta, Bricco destacó especialmente al doctor Luis Diodato, quien fue el encargado de llevar a cabo la delicada cirugía. “Él es Luis Diodato, no es un ser humano más, es el médico que me salvó la vida”, escribió emocionado el relator. El doctor Diodato logró reconstruir la aorta de Bricco y salvar su válvula cardíaca, permitiéndole recuperar su salud y calidad de vida.

El relator también agradeció a todo el equipo médico y de enfermería del Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) por su dedicación y cuidado durante su internación. En especial, mencionó a Mario, quien le permitió seguir conectado a TyC Sports en terapia intensiva, y a la doctora Guada, quien simplemente le tomó la mano y le brindó consuelo.

Bricco, que alguna vez intentó seguir una carrera como futbolista profesional, expresó su inmensa gratitud a todos aquellos que lo ayudaron a recuperarse rápidamente después de la compleja intervención quirúrgica. Los kinesiólogos, en particular, jugaron un papel clave en su pronta recuperación, permitiéndole caminar solo dos días después de la cirugía.

Este reconocido relator de 36 años, que dejó su sello en cada transmisión, conquistó el corazón de muchos hinchas del fútbol en Argentina. A través de su mensaje, también hizo hincapié en la importancia de la atención médica y el apoyo humano en momentos de dificultad.

Julián Bricco también fue noticia en 2022 por un comentario al aire durante una transmisión de un partido de Copa Argentina. En el encuentro entre Boca Juniors y Agropecuario tras la violenta patada que sufrió Exequiel Zeballos que lo sacó del partido, dijo al momento de elegir al mejor jugador: “Yo me quedo con la patada de Leyendeker”. Sin embargo, sus compañeros escucharon su elección, la desestimaron y él también aclaró: “Perdón, perdón. Tuve un lapsus, discúlpenme”.

EL MENSAJE COMPLETO DE JULIÁN BRICCO TRAS SER OPERADO:

“Él es Luis Diodato, no es un ser humano más, es el médico qué me salvó la vida. Es el que estuvo con su equipo casi 10 horas en un quirófano operando mi corazón. Es el que con sus manos logró reconstruir mi aorta y salvar mi válvula. Es el que salva vidas todos los días en el ICR de Rosario. Es el que le devolvió un padre a sus hijas, un esposo a su señora, un amigo a sus amigos. Es el que me permite hoy volver a sonreír, volver a abrazar, volver a besar, volver a sentir, volver a llorar, volver a mirar, volver a respirar, volver a vivir. Eternamente Gracias, Luis!

Gracias a todos los qué integran el ICR Rosario, médicos, enfermeros (Mario gracias por ponerme TyC Sports en terapia intensiva), enfermeras, gracias a la Doc Guada por simplemente agarrarme la mano, (fue una gran medicina), a la Doc Lumidla (ese pulgar arriba y la sonrisa cómplice en la primera visita a terapia me dieron años de vida), gracias a los kinesiólogos que lograron que esté caminando dos días después de semejante intervención, gracias a Ana en la recepción por decirte siempre que todo va a estar bien.

Gracias a vos, Natalia Bussola (desde los tiempos del profesorado de Educación Física que no escuchaba tu voz) por tu inigualable voz y risa, no tenés idea lo lindo qué fue escucharla de nuevo cuando me sacaban el respirador.

Eternamente Gracias”

