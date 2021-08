El mensaje de Carlitos Tevez, tras la salida de Russo de Boca: “Gracias por toda la gloria que le diste al club”

Carlos Tevez, ídolo y bandera de Boca de los últimos años, le dedicó un mensaje en redes sociales a Miguel Ángel Russo, quien dejó de ser el entrenador del equipo tras un pésimo comienzo de semestre.

“¡Gracias Miguel por toda la gloria que le diste al club! Éxito SIEMPRE”, expresó el Apache -alejado de la actividad profesional y enfocado en su familia- a través de su cuenta de Twitter.

Carlitos, última bandera de la época dorada de Boca, había recobrado el protagonismo en el Xeneize de la mano de Russo. A su vez, el delantero también destacó que el entrenador se acercó a él para acompañarlo mientras atravesaba un complicado momento familiar por los problemas de salud de su padre, Segundo, quien falleció en febrero de este año.

“Miguel convivió conmigo en estos últimos meses. Sabe que en los últimos diez o quince días no era el mismo Carlitos. Me costaba muchísimo ir a entrenar, enfocarme. Si no estás bien en lo mental, en lo físico se te hace muy difícil. Hablé con Miguel. Él lo veía cuando llegaba a entrenar. Se notaba”, había expresado el Apache en su conferencia de prensa de despedida.