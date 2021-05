El Kun Agüero avisó que dejará los streams hasta después de la Copa América

La Copa América arranca este 13 de junio, y tiene a Argentina como uno de los principales candidatos, además de anfitrión. Más allá de Messi como principal figura, muchos jóvenes prestarán mayor atención a Sergio “Kun” Agüero, que además de ser futbolista y figura del Manchester City, y próximamente del Barcelona, es una de los futbolistas más seguidos por sus entretenidos directos en la plataforma Twitch.

Sus contenidos en vivo, por internet, suma alrededor de 20 mil personas cada vez que se conecta. El ex Independiente ya no está encasillado como deportista de alto rendimiento, sino que también es ídolo para una nueva generación de centenialls.

Sin embargo, por su compromiso como futbolista e integrante del Seleccionado argentino, el ex Independiente decidió que se tomará un descanso durante el certamen continental, para evitar recibir críticas, fundamentalmente del periodismo. Pero previo a esto, debe disputar la primera final de Champions League de su carrera ante el Chelsea en el estadio Do Dragao de Portugal. Luego partirá con rumbo a nuestro país para sumarse a los entrenamientos del seleccionado en Ezeiza, de cara a las Eliminatorias y la Copa América.

Despedida de Sergio el Kun Agüero del Manchester City. AP

“Creo que va a ser el último stream. Creo. Creo que hoy es el último”, le comentó este martes a sus viewers durante un directo en su cuenta SLAKUN10, que ya cuenta con más de 3 millones de seguidores.

“Para ustedes queda bien, ustedes quieren verme, boludear y charlar. Pero hay gente que si las cosas van mal, van a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo y enfocarme más en los entrenamientos y en el partido. Siempre digo que nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos nos sacude. Hoy es todo lindo, hoy se suben todos al caballo, cuando hace tiempo me mataban”, dijo.

Para Argentina hay presiones visibles para esta próxima Copa América, porque no sólo será la única sede, sino que desde 1991 que no se corona campeón. De hecho, perdió las últimas seis finales. De ahí, que el Kun no quiere darle de comer a los leones.

“En Argentina lo primero que van a decir es que el Kun está stremeando. Desde antes cuando empecé ya no les gustaba. Que si me lesionaba era porque estaba stremeando y no pensaba en el fútbol. ¿Qué tiene que ver, gente? ¿Qué tiene que ver el stream? Como si fuera que estoy andando en moto y me estoy por matar. Estoy stremeando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo malo? No entiendo por qué hay gente que no le gusta. Estamos en la mira. Cualquier boludez que hagamos. Es título y primicia. Un quilombo se arma mal... Yo tengo que estar tranquilo en Argentina. No puedo estar haciendo esto porque por más que no escuche lo que digan al final te llegan los comentarios. Inconscientemente te sentís mal, y después vos querés dar lo mejor pero tenés la cabeza en eso. ¿Por qué? ¿Porque me senté a charlar con ustedes? No entiendo por qué les molesta”, expresó.

Agüero falló un penal clave en el Kempes días atrás (Foto: AP).

Y agregó: “A mí no me molesta lo que hagan los demás, ¿a ustedes les molesta? Si cada uno es libre de hacer lo que quiera en su tiempo libre. Voy a tener horas al pedo allá. Entreno a la mañana, después tenés masajes o tratamientos, y después tenés seis o siete horas en las qué decís ‘¿qué hago?’ La idea era hacer stream pero no, no puedo hacer. Al principio capaz está todo bien, pero si las cosas no van bien los palos vienen acá”.

La atracción de sus seguidores, la mayoría de habla hispana, lo sigue porque es un famoso futbolista en un espacio más terrenal, considerándolo finalmente en uno más de la comunidad. Alguien con quién pueden jugar GTA, Among Us, dialogar o simplemente verlo reaccionar a canciones o a sus mejores goles. Eso lo llegó a captar más atención del otro lado de la conexión, incluso que por él ahora se hizo fans del fútbol y del City.

“Yo siempre trato de jugar igual. A veces jugás bien y otras no tanto, porque pasa. Pero no quiero darles nada para que digan ‘¿y qué querés? si está todo el día ahí’, dijo el Kun, quien también está ligado a la comunidad de los esports, como fundador de KRÜ, que atraviesa un buen pasar y que este jueves se despidió del VALORANT Masters Stage 2 que se disputó en Reikiavik Islandia.