El hijo de una leyenda de la Selección Argentina podría enfrentar a un equipo mendocino en la PN

Shamel Batistuta, el hijo del ex goleador de la Selección argentina, Gabriel Batistuta, se encuentra a prueba en Chaco For Ever de la Primera Nacional y, en caso de quedar, podría debutar profesionalmente en la segunda categoría del fútbol argentino, en la misma zona que integra Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Al igual que su padre Gabriel Omar, el futbolista de 20 años nacido en Qatar juega de delantero y el año pasado jugo en el Reconquista Club de Fútbol de la Liga Reconquistense en Santa Fe, donde es oriundo el ex atacante de la Fiorentina de Italia.

Shamel Batistuta y su padre Gabriel.

Ahora, Shamel se encuentra a prueba en Chaco For Ever bajo la supervisión del entrenador Diego Osella y, en caso de quedar, el hijo del “Bati” podría debutar profesionalmente en el club chaqueño que buscará volver a Primera División tras 32 años.

El ex delantero del Reconquista Club de Fútbol, que dio sus primeros pasos en las inferiores de Newell’s, es uno de los cuatro hijos del ex futbolista de Boca y River. Tuvo un paso por Ferro Carril Oeste, antes de pasar por Argentino de Rosario, y en 2022 fue fichado por Libertad de Paraguay.

