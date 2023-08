El goleador Lucas Beltrán se despidió de River y viajó a Italia para sumarse a Fiorentina

Lucas Beltrán ya se despidió de River y partirá esta tarde desde el Aeropuerto de Ezeiza rumbo a Italia para incorporarse al plantel de Fiorentina, que compró el 100 por ciento de su pase a cambio de 22 millones de euros. Pero horas antes de tomar su vuelo, el Vikingo habló ante los micrófonos de la prensa y expresó sus sensaciones tanto por su partida del club como por la eliminación del Millonario en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lucas Beltrán me da mucho orgullo. Un pibe que abandonó su provincia y amigos a los 14 años, jugó mucho tiempo en inferiores, subió a primera, le tocó irse a Colón, hizo todo para volver, les ganó el puesto a todos y nos sacó campeones. Hoy se va Europa dejando una fortuna. pic.twitter.com/JyzrEq2ZCk — Debate Millonario (@debate_millo) August 11, 2023

“Todavía estoy tratando de digerir la eliminación, que fue muy tempranera y algo que no esperábamos. Pero tengo esta oportunidad que quería aprovechar”, destacó el cordobés, que además puntualizó que el vestuario estaba golpeado: “Para nosotros era muy importante pasar de fase, como lo marca la historia de la institución. Ahora los chicos lo harán de la mejor manera. Son excelentes personas y hay un gran cuerpo técnico. No van a tener dificultades para lo que viene”.

“Pasó todo muy rápido. Hace un año y medio estaba en Colón, fue un gran paso para mí ir hacia ahí. Después me tocó volver y tanto Marcelo (Gallardo) como Martín (Demichelis) me dieron confianza. Crecí un montón, creo que soy un jugador diferente. Los momentos están para aprovecharlos y es lo que pienso hoy”, afirmó sobre sus emociones en esta despedida.

El mensaje de Beltrán para los hinchas de River y el deseo de volver

El Vikingo, que hasta ahora es el goleador de la Era Demichelis, les agradeció a los hinchas riverplatenses por la banca que le dieron en estos años: “Ayer pensaba cuando me tocó venir desde Córdoba. Son muchas cosas que uno dejó de lado. A los hinchas les agradezco el apoyo que tuvieron con nosotros de por vida. Estoy seguro que lo van a seguir haciendo con mis compañero. No me pude despedir bien de los chicos y de la gente. Me hubiera gustado que fuera en el Monumental. Fue todo muy rápido”.

