El éxito de Croacia explicado en una charla viral entre Modric y el arquero Livakovic

Tras la clasificación de Croacia a las semifinales del Mundial Qatar 2022, la figura de Luka Modric se acrecentó junto a la de su arquero Dominik Livakovic.

En las últimas horas se filtró un video que data de fines de 2021 cuando el DT Zlatko Dalić se inclinó por Ivo Grbić para atajar los duelos contra Malta (7-1) y Rusia (1-0), según reveló la serie “Capitanes”, un documental con un seguimiento a los líderes de cada Selección mundialista.

“En estos momentos, lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo. La situación del arquero es muy específica, ellos están solos. No te estaría diciendo esto si no me preocuparas”, comenzó el capitán croata.

Tras estos dichos, Modric se sinceró con su compañero y realizó una gran muestra de liderazgo que, tras lo acontecido en este Mundial, se puede decir que dio sus frutos: “Veo que no progresas en el seleccionado. ¿Quizás es la presión que tienes? Quizás no es...es porque estás irradiando incertidumbre. Y eso contagia al equipo. ¿Entiendes? De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos cometemos errores. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no comete errores? Por favor, nómbrame una persona. No llegué acá por miedo, solo empeora las cosas. Mira, eres un gran arquero: ¿sabes eso, verdad?”, cerró la estrella del Real Madrid.

¿Quién es Dominik Livakovic?

Livakovic, el héroe croata en este Mundial fue adquirido por los gigantes croatas Dinamo Zagreb en 2015 y en enero del año siguiente debutó en la absoluta con Croacia, pero no fue hasta 2019 cuando se convirtió en un habitual de la selección. Ahora lleva disputado 262 partidos con el Dinamo y 39 con Croacia.

El último partido contra Brasil ni siquiera es el primero en el que ha destacado en el Mundial. Fue el salvador de Croacia cuando vencieron a Japón en los penales, logrando atajar tres disparos, convirtiéndose en el tercero en lograrlo en una Copa del Mundo.