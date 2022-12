La premonición de Carlos Bilardo hace 20 sobre Marruecos, la revelación del Mundial de Qatar

Este Mundial de Qatar ya tiene a la revelación: la Selección de Marruecos, el primer seleccionado africano en clasificar a las semifinales en la historia de las Copas del Mundo, tras eliminar a Portugal.

Esto tomó por sorpresa a todo el mundo, menos a Carlos Salvador Bilardo. El ex entrenador de la Selección Argentina que se consagró campeón el mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, anticipó hace más de 20 años que el futuro del fútbol estaba en Marruecos.

La cuenta de Twitter ‘Bilardo Eterno’, se compartió un fragmento de un programa de Sábado Bus, conducido por Nicolás Repetto un 22 de julio del 2000, donde el “Narigón” lanzó: “Lo dije en 75 cuando fuimos a jugar con Estudiantes una Copa Mohammed a Marruecos, acá está el futuro del fútbol. No está en Europa ni en Sudamérica porque la gente todavía juega. En Argentina recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol, quizás sí en el interior. Recorres Italia por Roma, Milán, Firenze y tampoco se juega. Recorres Alemania por Munich, Colonia y no hay”, expresó en ese momento.

Y agregó, haciendo hincapié en la técnica que tienen los africanos porque aún tienen el potrero para jugar libremente: “En África juegan en todos lados y tiene países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Túnez y Marruecos. Son buenos porque tienen técnica”, reconoció.

El detalle a tener en cuenta es que Marruecos tiene a más de la mitad de su plantel jugando en equipo de elite de Europa, encabezados por Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Yassine Bounou (Sevilla), Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) y Youssef En-Nesyri (Sevilla) entre los más destacados.