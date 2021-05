El enojo de Hamilton por un flojo Gran Premio de Mónaco: “Tengo que alzar más la voz”

El Gran Premio de Mónaco no trató de la mejor manera a Lewis Hamilton. El británico no tuvo durante todo el fin de semana el potencial para pelear la punta y en la carrera penó con la estrategia que empleó Mercedes. El siete veces campeón del mundo no ocultó su enojo con algunas declaraciones.

“Tendremos que hablar en las próximas reuniones en Brackley. Tengo que alzar más la voz”, señaló Hamilton, quien finalizó séptimo en la clasificación del sábado y repitió la posición en la carrera.

Durante la competencia, el británico mostró su enojo en comunicación por radio con el equipo: “¿Qué está pasando chicos? Perdimos dos posiciones. No sé qué está pasando chicos. Les dije que los neumáticos durarían más. Deberíamos haber esperado a que los otros pararan”.

Lewis Hamilton no tuvo el mejor Gran Premio de Mónaco y lo dejó a las claras con algunas declaraciones hacia su equipo. Foto: Fórmula 1

Desde la zona de boxes le respondieron: “Lewis acabamos de perder posición también con Pérez. Lo sentimos”. “¿He perdido la posición con Pérez?”, señaló el británico.

Cuando el Gran Premio llegó a su fin, le preguntaron si como equipo habían aprendido alguna lección de cara al futuro, Hamilton no titubeó y disparó: “Para mí personalmente no, pero mi equipo desde luego”.