El DT de San Lorenzo, Rubén Insua redobló la apuesta y amenazó a Marcelo Tinelli

Luego de que San Lorenzo pierda ante River 1 a 0 por la fecha 20 de la Liga Profesional, al final del partido Rubén Darío Insua puso el grito en el cielo y apuntó contra Marcelo Tinelli: “Manga de hijos de puta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”.

En tal sentido, las últimas versiones habían indicado que el ex mandamas del Ciclón iniciaría acciones legales contra el DT azulgrana. Ante esta situación, el entrenador, no se quedó de brazos cruzados, enfrentó los micrófonos y redobló la apuesta: “Es un cobarde”, deslizó.

Las explosivas declaraciones de Insua tras la práctica de San Lorenzo

“Me informaron que una fiscal de la Ciudad me iba a citar, yo no sé nada pero si es así me voy a presentar como corresponde. Tenemos que evitar hechos que generen conflictos. El Club Atlético San Lorenzo de Almagro no tiene nada que ver es un problema, conflicto entre dos personas particulares. La institución no tiene nada que ver”, aseguró.

"Tinelli se metió con mis hijos, siempre vamos a estar en veredas opuestas. No tengo buena opinión de él, lo tendríamos que resolver entre nosotros, pero se metio con mis hijos. Es un cobarde que estuvo casi siempre de licencia.



🗣️ Rubén Darío Insúa. 👏💣 pic.twitter.com/nQ3izw1J9r — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) September 21, 2022

“Cuando yo quiero que mis opiniones se conozcan lo hago a través de los medios. Muchas veces sucede que te filman de forma privada. No quiero tener ningún tipo de buena relación. No tengo las mejores opiniones de esa persona”, aclaró Insua.

Además agregó: “Creo que es de cobarde cuando dirimís un problema personal agarrándotela con el hijo de la otra persona en cuestión. Si quiere definir la situación de manera personal me tiene que decir la hora y el lugar para que lo arreglemos”.

💣Insúa en TyC



➡️"Tinelli no tuvo coraje para arreglar sus problemas conmigo y se vengó con mi hijo"

➡️"Que ponga hora y lugar, si él quiere, iremos a la justicia"

➡️"Tinelli es un cobarde que en San Lorenzo se la pasó de licencia"



👏Nunca fue más fácil elegir de que lado estar pic.twitter.com/FiMKa2BYvz — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) September 21, 2022

“Yo jamas opiné de este individuo como presidente del club, de la Liga o como integrante de la Mesa del Hambre. Yo conozco lo que él opina de mí y él sabe lo que yo opino de él. Estamos en plano opuestos como personas”, concluyó.

El origen del conflicto entre Rubén Darío Insua y Marcelo Tinelli

El distanciamiento entre Rubén Darío Insua y Marcelo Tinelli se habría originado debido a que el hijo del entrenador de San Lorenzo, Robertino Insua, quedó libre en el club luego de haberse consagrado campeón en 2015 con la reserva y allí habrían quedado diferencias irrreconciliables.

Algunos periodistas indican que en un partido amistoso entre San Lorenzo y Deportivo Español en el año 2002, el conjunto de Boedo presentó su equipo profesional y el Cabezón jugó algunos minutos con los futbolistas de primera división. Lo cierto es que un productor de Showmatch le indicó a Insua (DT en aquel momento), que lo reemplace: “Hacele una jodita para Showmatch”.

Lo cierto es que luego de que lo cambien, Marcelo Tinelli nunca lo tomó como un chiste y las broncas vienen desde aquel entonces.