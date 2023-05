El drama de Miguel Torrén, jugador de Argentinos Juniors que sufrió el asesinato de cuatro hermanos en Rosario

Miguel Torrén es el menor de seis hermanos y tras criarse en un barrio complicado de la ciudad de Rosario pudo salir adelante gracias al fútbol. Sin embargo, la suerte de cuatro de sus hermanos no fue la misma y se encontraron con la peor de las situaciones.

El 24 de abril de 2010 comenzaría el calvario para la familia Torrén, cuando Walter, de 32 años, murió a causa de un disparo en una cancha de fútbol barrial en Rosario. La víctima se trenzó a golpes con una persona y un tercero llegó a la escena y lo mató con su arma.

Miguel Torrén perdió a su hermano José Sixto, asesinado en Rosario. Argentinos Juniors se solidarizó con el futbolista y su familia luego del crimen.

Años posteriores, ya en mayo de 2020, Gabriel Francisco Torrén, de 36 años, apareció muerto a golpes en Rosario. Luego, el 25 de agosto de 2021, Luis Anastasio Torrén fue atacado por dos hombres que se trasladaban en una moto. Falleció tras estar 12 días internado.

Recordemos que en la noche del pasado sábado el hermano del defensor llamado José Sixto, alias Coqui, de 42 años, murió acribillado. Este trágico hecho ocurrió en un pasillo al lado del tejido perimetral de la Unidad Penitenciaria N°5, en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

Miguel Torrén compartió los mensajes de apoyo de su familia luego del asesinato de su hermano José Sixto en Rosario.

El desgarrador mensaje de Miguel Torrén en sus redes

Miguel Torrén es uno de los máximos referentes que posee en la actualidad el club Argentinos Juniors que en la actualidad vive un momento personal durísimo y a raíz de ello decidió postear un sentido mensaje en sus redes sociales, luego de que uno de sus hermanos fuera asesinado a tiros en Rosario.

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él era así, de chico me cuidaba y de grande también… Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: ´Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso´”, comenzó el futbolista en las historias de su cuenta de Instagram.

Foto: captura de pantalla.

Luego el jugador surgido de las inferiores de Newell’s Old Boys cerró su despedida con una frase desgarradora: “Descansá en paz, Coqui, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”.

Miguel Torrén hizo las inferiores en Newell’s, donde jugó entre 2005 y 2008. Luego estuvo a préstamo en Cerro Porteño y en 2010 finalmente pasó a Argentinos Juniors, donde es capitán y lleva desempeñándose hace más de 13 años.

//

Seguí leyendo