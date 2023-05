El conmovedor mensaje de Miguel Torrén para despedir a su hermano asesinado: “Descansá en paz, Coki”

Miguel Torrén, defensor de Argentinos Juniors compartió en sus historias de Instagram un mensaje despidiendo a su hermano José Sixto de 42 años, que fue asesinado a balazos el pasado sábado en un barrio de Rosario.

El jugador de 34 años de larga trayectoria en el fútbol argentino no viajó a Córdoba, donde el equipo de La Paternal visitó a Talleres por una lesión y publicó una foto junto a su hermano con un sentido mensaje.

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano (todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también). Tenía virtudes y unas no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos, de chicos y de grandes.”, comienza el texto acompañado de una foto de ambos.

Y sigue: “Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia, Él me decía ‘yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso!!’ Descansá en paz Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede... te amo y gracias por amar a mis hijos”.

El posteo de Miguel Torrén. Foto: captura de pantalla.

ASESINARON AL HERMANO DEL FUTBOLISTA MIGUEL TORRÉN:

Mataron de al menos cinco disparos al hermano del jugador de Argentinos Juniors Miguel Torrén. Se trata del cuarto hermano del futbolista que muere en circunstancias violentas.

José Sixto Torren, de 42 años, fue asesinado a balazos por al menos cuatro personas en la puerta de su casa ubicada en un barrio de la zona sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario, informaron hoy fuentes judiciales.

Ocurrió cerca de las 21.30. La víctima estaba en su vivienda de bulevar 27 de febrero al 7700, del barrio Godoy, cuando un grupo de al menos cuatro personas que llegaron al lugar en dos motocicletas lo llamaron por su nombre y cuando salió lo atacaron a balazos, para luego darse a la fuga.

A raíz de las heridas, la víctima murió en el lugar, donde los investigadores hallaron cinco vainas servidas, que serán enviadas a peritar, reportaron voceros de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción.

