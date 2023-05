Un jugador de Platense fue golpeado por barras en un partido y terminó con graves heridos

Escenas ajenas al fútbol, pero sí de violencia, se vivieron ayer por la tarde en una de las tribunas del estadio del Club Atlético Estudiantes de Buenos Aires cuando el local disputaba un encuentro contra Chacarita, por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional. Un grupo de hinchas del equipo de Caseros agredió al público del Funebrero que había asistido al partido.

Entre los espectadores se encontraba un jugador de Platense, Nicolás Morgantini, que fue una de las personas que sufrió una salvaje agresión por la que fue internado. Según informó La Nación, el defensor padeció la fractura de huesos propios de la nariz y múltiples politraumatismos.

Según informó la Comisión Directiva del “calamar”, hasta ayer por la noche el jugador se encontraba en observación, bajo los cuidados y tratamientos del staff médico del club Platense. El hecho sucedió luego de que Morgantini había ido a ver el partido entre Estudiantes (BA) y Chacarita.

El defensor asistió al partido para acompañar a su amigo Gianluca Pugliese, que también es futbolista en Platense pero está a préstamo en Chacarita. Al respecto, las autoridades manifestaron: “Desde el Club Atlético Platense repudiamos enérgicamente lo sucedido y exigimos se tomen las medidas que correspondan ante tan grave episodio”.

CRONOLOGÍA DE LOS INCIDENTES

Cabe destacar que las agresiones ocurrieron no solo durante el entretiempo, momento en que un grupo de violentos de Estudiantes (BA) comenzó a arrojar piedras contra los visitantes, sino que se extendieron al finalizar el partido. Aun así, en la cancha, el Pincha le ganó al Chaca por 2 a 1.

De acuerdo a lo informado por La Nación, cuando faltaba un minuto para que finalizara el primer tiempo Chacarita empató el partido. En ese momento, un grupo de hinchas locales salieron del interior de la cancha hacia la vía pública con la idea de enfrentarse a los visitantes.

Nicolás Morgantini, tras las agresiones recibidas. Foto: Deportense

En la esquina de Suiza y Urquiza, los hinchas se toparon con efectivos de Caballería e Infantería, quienes realizaron una rápida contención. Aun así, otro grupo de simpatizantes de Estudiantes (BA) pasaron por el alambrado que separa la platea popular de unas canchas internas del club (las cuales están atrás de uno de los arcos).

Según la versión de los efectivos policiales, este otro grupo de hinchas también fueron contenidos para que no avanzaran hacia donde estaba la gente de Chacarita. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras del lugar registraron los momentos de violencia y agresión de parte de la hinchada.

Comunicado del Club Atlético Platense. Foto: Twitter/@caplatense

Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, en relación con el jugador de Platense agredido “no se tiene conocimiento de lo ocurrido, no habiendo dado conocimiento nadie, ya que no se observó a nadie lesionado ni en el sector donde estaban los autorizados de Chacarita ni en otro sector del estadio”.

Además, las fuentes agregaron: “Se comisionó al titular de la seccional de policía local al centro de salud donde se hallaba en observación el deportista para obtener más detalles, pero no se pudo dialogar porque estaba sedado”. Al respecto, la Fiscalía N.º 5 en turno, a cargo del Dr. Correa, dispuso no iniciar actuaciones hasta tanto la víctima declare y aclare la situación.

En un escueto comunicado publicado en sus redes sociales, la institución de Caseros escribió: “el Club Atlético Estudiantes lamenta y repudia los hechos de violencia ocurridos en el estadio, en el partido ante Chacarita Juniors. A su vez, se pone a disposición del jugador Nicolás Morgantini y de su familia”.

