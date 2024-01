El Diablito Echeverri se realizará estudios tras el dolor de pecho que sufrió en medio del partido de la Selección Argentina Sub 23

Claudio Echeverri asustó a todos en pleno Preolímpico. Antes del cierre de la etapa inicial, el Diablito, titular por primera vez en la Selección Argentina Sub 23, cayó desplomado en el verde césped y fue revisado de inmediatamente por el cuerpo médico. No se trató de un problema muscular, sino una puntada en la caja torácica que no le permitió completar el partido frente a Chile.

“Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco”, afirmó tras la paliza 5-0.

Y agregó el juvenil de River, que salió unos minutos en camilla antes de reingresar a la cancha: “Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios”.

Si bien pasó la noche sin dolores y arrancó el día como cualquier otro, Echeverri se marchó esta tarde de la concentración albiceleste para asistir a una clínica de la ciudad de Valencia, donde se está realizando una serie de estudios.

¿ESTÁ BIEN EL DIABLITO?



Claudio Echeverri sufrió ayer un fuerte dolor en el pecho que lo obligó a pedir atención médica durante el partido frente a Chile por el Preolímpico.@maxigrillo habló con el jugador y trajo tranquilidad.#PelotaParada pic.twitter.com/QgqAkWPXis — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2024

Los mismos son para ver si el Diablito está al 100% físicamente y descartar cualquier afección cardíaca. Si todo sale bien y llega el OK de los profesionales, el jueves entrenará a la par de sus compañeros y estará disponible para el clásico del viernes con la Uruguay de Marcelo Bielsa, ya eliminada del certamen que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.