El deseo de Lionel Messi: “Mi mayor sueño es conseguir un título con esta camiseta”

La espera terminó y la Copa América ya está en marcha. La Selección Argentina ya llegó a Río de Janeiro, donde mañana enfrentará a Chile desde las 18, y el encargado de tomar la palabra ante los medios el día previo al partido será ni más ni menos que el capitán: Lionel Messi.

Tras el entrenamiento de esta mañana en el predio de Ezeiza, la delegación argentina viajó rumbo a Brasil, donde llegó en horas de la tarde. Tras acomodarse en el hotel, Messi brindará la conferencia de prensa junto al entrenador de Argentina, Lionel Scaloni.

Messi y el balance de últimos dos partidos de la Selección

“Nos quedó un sabor amargo por cómo terminó el partido con Colombia. Creo que después del primer tiempo que hicimos merecíamos poder llevarnos los tres puntos, tuvimos para hacer el tercero en varias oportunidades y que nos terminen empatando en el último minuto, te queda una sensación fea. Dejamos una buena imagen, si bien tenemos que corregir muchas cosas para intentar pelear de verdad porque con eso quedó claro que no nos alcanza y estamos dispuestos y preparados para seguir creciendo e intentar ganar el partido de mañana”.

Messi y el sueño de ganar un título con la Selección Argentina

“Siempre estoy disponible para estar con la Selección y dar el máximo. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la Selección. Estuve muy cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Intentaré seguir buscándolo hasta que pueda, hasta que se dé, hasta que el entrenador que esté diga que yo puedo estar y aportar cosas al grupo y al equipo, siempre voy a estar y pelear con ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de clubes y a nivel individual, pero sería muy lindo poder conseguir algo con la Selección también”

Messi y el momento de la Selección Argentina

ETenemos claro ya cuál es nuestra idea. La mayor parte del bloque viene jugando hace mucho tiempo junto ya, si bien llegaron chicos nuevos y se van incorporando, la idea y la forma de jugar de la Selección es bastante clara y ya la tenemos. Es el momento de dar un golpe y esta Copa puede ser la posibilidad. Estamos preparados. Va a ser una Copa especial por todo lo que pasa en el mundo, que el fútbol no está exento, pero estamos preparados para competir”.

Messi y el debut de la Selección Argentina ante Chile

“Necesitamos una victoria importante. Venimos haciendo las cosas bien, venimos en crecimiento pero necesitamos ganar. Más en el comienzo de la Copa América, donde es importante empezar con los tres puntos porque te da tranquilidad para lo que viene. Sabemos que va a ser muy difícil, que volvemos a jugar contra Chile, que nos conocemos muchísimo. Sabemos el rival duro que nos vamos a encontrar, pero ojalá lo podamos lograr porque va a ser importante para todo el grupo y va a dar la tranquilidad de arrancar con los tres puntos para después seguir”.

Messi y el juego con De Paul

“Se hizo muy importante desde la llegada de Scaloni, es un jugador importantísimo por lo que da en la mitad de la cancha, tanto con pelota como sin pelota. Intentamos siempre buscarlo, estar cerca por mi posición, por mi manera de jugar, por el sector donde me muevo siempre que por ahí él es el que más cerca está. De a poco nos fuimos conociendo y me siento muy bien jugando con él”.

Messi y un nuevo torneo con la Selección

Siempre son especiales todas las cosas que me tocan jugar con la Selección, sean amistosos, Copa América o un Mundial. Nunca me imaginé jugar tantos partidos con la Selección. Trato de vivir el día a día, estar presente y dar el máximo.

Messi y la dependencia de la Selección con él

“.En ningún momento la Selección dependió de mí. Siempre buscamos hacer un grupo fuerte para conseguir los objetivos. De a poquito nos fuimos haciendo fuertes como equipo, venimos trabajando desde hace tiempo con muchos de los mismos jugadores y la misma idea. Ya pasamos una Copa América y muchos ya tienen la experiencia, seguimos en formación por el buen camino e intentaremos conseguir el objetivo”.

Messi y cómo llega la Selección a la Copa América

“Llegamos en un buen momento, veníamos de mucho tiempo sin juntarnos y si bien costó al principio, hicimos dos buenos partidos. No pudimos conseguir la victoria pero fuimos creciendo. Estamos contentos con el rendimiento de los dos partidos pero hay que ganar para seguir creciendo”.

Messi y la situación del coronavirus en la Copa América

“Nos preocupa poder contagiarnos, agarrarnos el Covid-19. Tratamos de cuidarnos y seguir haciendo todo lo que nos dicen, pero no es fácil porque después pasan estas cosas. Jugamos contra las demás selecciones donde también hay riesgos de contagios. Haremos todo lo posible para que no pase, pero no depende siempre de nosotros y puede pasar”.