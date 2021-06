El costado fierrero de Lionel Scaloni

El diario deportivo Olé cumplió 25 años el pasado fin de semana y con motivo de los festejos por el aniversario, la publicación realizó diversas entrevistas con personalidades del deporte. Uno de los protagonistas que participó fue Lionel Scaloni. En un pasaje de la charla, el actual DT de la Selección Argentina de Fútbol habló de su pasión por el automovilismo y por Ford.

“Yo estoy acostumbrado a dormir en un motorhome, desde que iba a ver el Turismo Carretera, así que no me cambia mucho, de verdad. Incluso, te podría decir que está bueno, es cómodo. También es cierto que sólo vamos ahí para dormir, para descansar, no es que estás 24 horas. Después, el resto del día, tenemos una sala grande aireada, donde trabajamos con el cuerpo técnico”, manifestó Scaloni al referirse al sistema de burbuja que se creó en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza.

Y añadió: “Pero es una opción que tuvimos que barajar porque aunque el predio de AFA es enorme, no alcanza con tanta gente que hay alrededor de la Selección. Igual, somos unos privilegiados ante esta situación. Este lugar es de primer nivel, la envidia de los predios de Selecciones. Conozco varios y es así”.

Por este tema, el santafesino trajo a colación sus recuerdos fierreros. “Yo iba con mi viejo, mi tío y mi hermano. Desde que tenía diez o doce años hasta que llegué a jugar en Primera en Newell’s, iba a todos lados. Soy fanático de Ford de toda la vida. Íbamos a las carreras en Bolívar, Santa Teresita, La Plata, Balcarce, Junín... Y dormíamos así, en un motorhome o en el camión de mi viejo. Recuerdo que fue en Junín, sí en Junín, que nos quedamos dormidos afuera, cayó el hielo, la escarcha y nos morimos de frío. Es una época que recuerdo mucho. Ver el TC, a esas bestias corriendo”, rememoró.

“Soy fierrero de toda la vida. Mi época era la del Ford de Lalo Ramos, del Gurí Martínez, siempre apoyando a ellos. Era muy fanático de verdad. De hecho, si me preguntás algo de los motores de la época, yo explicaba bien lo que eran. El Ford tenía el caño de escape a la derecha, el Chevrolet a la izquierda... Reconocía mucho de todo eso. Siempre me gustó”, se explayó.

Además, el ex Newells contó lo que hizo en su juventud para ir a ver una carrera. “Soy un fanático en sí del Turismo Carretera, para mí es la pasión de Argentina, la cultura nuestra de ir a ver las carreras, pasar el finde con la familia, el asado, ir en carpa, en el motorhome, con el auto y la casa rodante enganchada atrás. Yo viví un montón de eso, íbamos casi todos los findes. Una vez jugué en Rosario contra Huracán en Reserva un sábado, terminó, agarramos el auto y nos fuimos a Santa Teresita, donde sé que corría el TC. Ocho o nueve horas, viajando de madrugada para llegar, ver la carrera y pegar la vuelta, porque al otro día había que entrenar. Pero me apasiona, me apasiona... Últimamente no puede ir por todo esto, pero me apasiona”, indicó.

Por último, Scaloni habló de los pilotos que lo deslumbraron. “Sigo a Mariano Werner. A mí siempre me gustó el Gurí, que es la bandera de Ford de los últimos años. Pero ahora está Mariano, que son de la misma ciudad. También siempre me apasionó cómo piloteaba De Benedictis, Johnny De Benedictis. En esa época los autos no tenían control de tracción y él salía de costado en todas las chicanas. También viví los últimos años de Pincho Castellano y su Ford naranja. Son épocas que no sé si se van a volver a repetir, porque los coches eran muy distintos a los de ahora. Esos tipos sí que manejaban, el Flaco Traverso mismo. Te hacían divertir”, cerró.