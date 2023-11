El contundente mensaje de Almendra a sus ex compañeros de Boca en la previa de la final de la Copa Libertadores

Racing ha tenido un turbulento año que lo tiene en estos momentos fuera de la Copa Libertadores, sin técnico oficial y clasificando con lo justo a la fase final de la Copa de la Liga.

En la noche de este miércoles la Academia empató como visitante 2 a 2 con Defensa y Justicia y se privó de la chance de quedar como líder de la Zona B, al tiempo que tampoco pudo entrar por ahora en la Copa Sudamericana.

Agustín Almendra, nuevo jugador de Racing

Tras la finalización de este encuentro disputado por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional, una de las voces más buscadas fue la de Agustín Almendra, quien habló un poco de su presente en el conjunto de Avellaneda y se refirió también al encuentro del próximo sábado 4 de noviembre entre Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores.

El volante surgido en las inferiores xeneizes dejó un mensaje para sus ex compañeros en rueda de prensa: “Les deseo lo mejor y suerte. Mucho no voy a opinar del tema porque yo estoy en Racing, pero les deseo lo mejor a mis ex compañeros y muchísima suerte”, Defensa y Justicia y Racing Club igualaron 2 a 2 en un encuentro jugado en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela, que cerró la undécima jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Defensa y Justicia y Racing empataron por la Copa de la Liga

Defensa y Justicia y Racing Club igualaron 2 a 2 en un encuentro jugado en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela, que cerró la undécima jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023, que se jugó durante esta semana.

Durante el primer tiempo quien abrió el marcador fue Gabriel Hauche al minuto de juego e igualó de cabeza Lucas Pratto, mientras que en el complemento Gastón Togni sacó ventaja para el “Halcón” e igualó Emiliano Vecchio en el final del partido.

Racing y Defensa y Justicia juegan en Florencio Varela por la fecha 11 de la Copa de la Liga (Prensa Racing Club)

El empate dejó a los de Avellaneda en la cuarta posición con 17 unidades, a tan solo una unidad de los punteros Belgrano, Godoy Cruz y Central Córdoba, mientras que los de Florencio Varela quedaron en el séptimo lugar con 14 puntos.

El Tomba festejó esta igualdad porque mantiene el tercer escalón en la Tabla Anual y continúa firme en puestos de Copa Libertadores.

