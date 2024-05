El inesperado cambio de Lucas Aveldaño: de jugar en Racing a competir en un torneo de crossfit en Polonia

Para muchos jugadores, el fútbol es un deporte esencial en sus vidas y, cuando se acerca el momento de colgar los botines, buscan la forma de seguir disfrutando de este deporte en la forma que puedan. Sin embargo, hay quienes deciden embarcarse en caminos diferentes, sin abandonar completamente su pasión inicial. Este es el caso de Lucas Avendaño, un ex defensor de Racing que ahora compite en torneos de crossfit en Polonia.

“El Pelado”, como lo conocen en el ámbito, se presentó en Gdansk con su performance de Hyrox, un entrenamiento que combina Crossfit y Running. Si bien su paso por la competencia que tuvo lugar en esa ciudad europea no lo dejó satisfecho, Aveldaño no se da por vencido y tiene en la mira el mundial CrossFit Games.

“Ya pasaron unos días... Se masticó la bronca y a seguir. Dicen que de los errores se aprende. No siempre... Como en el primer Hyrox que hice en Madrid, ahora me volvió a pasar. Hice 1 vuelta de más en el primer kilómetro y fue lo que me jugó en contra para el resultado final, los que conocen la modalidad me sabrán entender... En este caso la primera carrera era de 800 metros (2 vueltas) el resto del 2do al 8vo kilómetro era de 1.030 metros (compensaba ahí). Pero bueno... ¡No me volverá a ocurrir!”, compartió Aveldaño en su cuenta de Instagram sobre su desempeño.

Lucas Aveldaño en una competencia de Crossfit en Gdansk, Polonia. Foto: Lucas Aveldaño en Instagram.

Pese a que el tiempo total de su rutina fue de 1 hora y 7 minutos -a lo que precisó que “sin esa vuelta de más hubiera bajado mi mejor marca”- el ex defensor quedó en el puesto 8, dejando detrás suyo a 104 competidores de la categoría 35-39 años. En adición, también alcanzó el puesto 29avo de 472 competidores en la tabla general.

“Terminé muy bien, reventado pero contento de todo el rendimiento. Logré bajar el tiempo de 6 ejercicios a mi anterior mejor Hyrox y en los kilómetros mantuve el ritmo que buscaba”, siguió.

Luego, Aveldaño hizo un balance positivo de su perfomance: “Realmente estoy muy conforme por el resultado y desempeño, siempre hay cosas por mejorar y errores por suplir. Ahora desde Julio 2024 arrancará la nueva temporada, seguiremos preparándonos y con la ilusión de llegar a conseguir hacer un podio”.

En la red social de las imágenes, el futbolista santafesino que también pasó por Atlético Rafaela y Belgrano de Córdoba agradeció “a todos los que me enviaron mensajes deseándome suerte y estuvieron pendientes antes y después de la competencia. Sirve muchísimo para tener esa fuerza extra que se necesita en muchos momentos de la competición”.

