El regalo que el plantel del Inter Miami le hizo a Messi tras la obtención del Balón de Oro

Tras la consagración de su octavo Balón de Oro, Lionel Messi finalmente arribó a Miami donde se apersonó en el entrenamiento de su actual equipo y recibió un gran gesto por parte de sus compañeros de equipo.

Ni bien ingresó al predio del Inter Miami fue saludado por el cuerpo técnico de Gerardo ‘El Tata’ Martino y sus compañeros no le tuvieron piedad, ya que no se salvó de pasar por el pasillo formado por sus compañeros mientras que recibía un par de golpes cariñosos. Luego, los jugadores del equipo encabezados por el volante Sergio Busquets y el lateral Jordi Alba empezaron a firmar un número ocho dorado que terminaría siendo el regalo perfecto para Leo tras conseguir esa misma cantidad de balones de oro, marcando un récord histórico.

Recordemos que Leo es el primer jugador en la historia de recibir esta cantidad de balones de oro y que el propio dueño de su club, David Beckham, le entregó el galardón en la gala celebrada el pasado lunes.

Una curiosidad que el club rosa realizó a raíz de este logro, fue que decidió cambiar su escudo y en lugar de las dos garzas, pusieron dos cabras como símbolo del GOAT (Mejor Jugador de Todos los tiempos), y el nombre del club lo cambiaron por “felicidades Messi” y el número ocho en romanos.

El escudo del Inter Miami en homenaje a Messi

El récord histórico de Messi tras ganar el Balón de Oro 2023

Lionel Messi no solo se convirtió en el primer jugador que se desempeña en la MLS que gana un Balón de Oro, ya que desde que el 15 de julio de 2023, cuando pasó a ser jugador de Inter Miami, logró el récord histórico de ser el primer futbolista que gana este premio de la Revista France Football sin estar jugando en Europa. Hay que hacer la aclaración que al ser el periodo de evaluación del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, los 11 once goles, 5 asistencias y un título que el jugador argentino ganó en el equipo norteamericano no fueron contemplados para dicha premiación.

Hay que decir que este club de Florida no clasificó a los Playoffs de la MLS 2023, y con una gira de dos partidos amistosos en China que estaría por cancelarse de manera oficial, no tendría más partidos hasta febrero de 2024 cuando inicie una nueva campaña.

Lionel Messi y el plantel del Inter Miami

Seguí Leyendo