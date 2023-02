El campus del Barcelona en Junín fue todo un éxito

Entre el 6 al 10 de febrero, en el departamento de Junín, la Academia del Barcelona dictó un Campamento de Verano, destinado a niñas y niños de 6 a 18 años, con el objetivo de transmitir los conocimientos que distinguen al club a nivel mundial, además de los valores de la entidad: humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo. Tal cual reza el lema de la entidad: “Una manera de jugar, una manera de crecer”.

Los Andes dialogó con Roberto Aguado Mejías, director deportivo de la Barca Academy, quien explicó que la clínica fue todo un éxito.

-¿Qué evaluación hacen?

-Las expectativas se han cumplido con creces. Estamos muy contentos porque no es fácil llegar a una ciudad nueva y organizar un Barça Camp que la gente no conocía. El resumen global es que estamos muy contentos por toda la evolución que hubo a lo largo de la semana. Se fueron puliendo esos detalles que nosotros buscamos para rozar la excelencia.

-¿Esperaban esta convocatoria?

-No, la verdad que cuando estuvimos hablando a principios del mes de octubre no se esperaba una convocatoria tan mutitudinaria. Cuando hemos estado en Centroamérica o en Sudamérica, las cifras están alrededor de los cien alumnos y las cifras que hemos conseguido en este último mes nos hace sentirnos muy orgullosos de que la gente haya creído en este proyecto.

Campus del Barcelona en Junín. Foto Gentileza

-¿Cuánto tiempo lleva la previa, el armado del campo? Son cinco días, pero son como cinco semanas de entrenamiento...

-Sí, al final nosotros en la Academia de Barcelona entrenamos dos días en dos sesiones, digamos cada día una sesión de hora y cuarto, más la competición que tenemos de liga interna. Y aquí estamos comprimiendo todo en dos sesiones y una competición por la tarde en un solo día. Entonces, al final representa un volumen de entrenamiento que sería equivalente a cinco semanas. Entonces, ese aprendizaje a lo largo de un día se ve una evolución muy grande.

-Hablando de repetición de ejercicio, lo escuchaba hablar con unos papás de incorporar a partir de la repetición. También está la importancia de que cada chico improvise y tome decisiones dentro del campo. ¿Es lo más difícil?

-Exacto. Al final nosotros lo que perseguimos con esta idea de juego es no decirle al jugador qué debe hacer o no. Porque nosotros no estábamos dentro de la cabeza del jugador cuando está jugando. Y lo que queremos es crear que sean jugadores autónomos, que tengan esa capacidad para poder decidir en el momento del juego. No hay una verdad absoluta o algo que esté mal nunca. Sino, que tenemos que intentar que el jugador tome sus propias decisiones y explorar o a través de un descubrimiento guiado con ellos. Que es porque han decidido tomar esa decisión y a partir de aquí reconduciéndolos o guiándolos en ese proceso de aprendizaje que ellos tienen que tener. Cuesta mucho porque cuando sobre todo llegas a un Barça Camp la gente no está acostumbrada a esa dinámica. Los entrenadores locales a pesar de que reciben una formación no están acostumbrados y los primeros días cuesta un poco. Pero la verdad que también queremos agradecer a todos los entrenadores locales porque esa predisposición que han tenido para adaptarse a algo que es muy exigente y una metodología diferente no es sencillo. Y la verdad que aquí en esta semana los entrenadores han tenido también una evolución increíble y eso se ha visto en los chicos. A la hora de los trabajos, los chicos con esta repetición de la que hablábamos recién, ¿creeis que lo incorporan desde tan chiquititos justamente o es más una cuestión de entretenimiento durante estos primeros años? Y después lo más importante viene ya a partir de los 15, 16, 17. No, para nada. Es más yo creo que en las primeras etapas formativas es muy importante ya empezar así. Sí que nosotros a través de adaptación en la variabilidad que le damos a los juegos, pues quizá con las etapas de chicos más pequeños necesitas adaptarlos en el sentido de no puede ser a lo mejor juegos tan continuados, sino juegos por lo mejor por contabilizar recuperaciones, porque los chicos tienden a desorganizarse, que también es correcto en esa etapa formativa. Pero empezar con esta metodología desde bien pequeños, al final los chicos absorben mucho y la verdad que se ve una evolución muy grande.

-Le pedían a los chicos trabajar con paz y movilidad y los ejercicios salieron muy bien. Cuando les pusieron un arco, todo se desarmó y corrían al arco. Tal vez se notó el contraste entre el trabajo que ustedes hacen en Barcelona y el de los potreros de aquí, donde lo más importante es el gol...

-Bien, al final entendemos que la portería es un atractivo y al final la finalidad del fútbol es hacer gol. Pero nosotros lo que intentamos hacer ver a los chicos, que no es llegar a hacer gol simplemente, sino el cómo se consigue hacer todo esto. Todas esas acciones previas que hay propias del juego y nosotros intentamos transmitirlo mucho porque al final no es una tarea sencilla de que cuando se proponen juegos, se observa un alto nivel de entendimiento del juego, de lo que estamos muy contentos porque han crecido mucho en esta semana y que luego eso se tiene que intentar trasladar cuando hacemos la competición o cuando hay acciones a juegos donde hay porterías, de que ese mismo juego que se ha observado antes también nos da unas ciertas ventajas. Cómo se gestiona el espacio, cómo se gestiona la pelota, cómo se consigue llegar allí. Entonces, ¿qué nos interesa más? Llegar con acciones individuales o nos interesa llegar todos juntos por si hay alguna pérdida, poder luego recuperar y estar más cerca de portería. Al final lo que nos interesa o nuestra identidad de juego gira en torno de organizarnos alrededor del balón, no organizarnos alrededor de la portería. Entendemos que la portería es un atractivo, por eso la incorporamos en algunos juegos, pero le damos la importancia y el valor a la pelota.

-El campus tiene como finalidad, más allá de las cuestiones tácticas, futbolísticas y técnicas, algo que tal vez sea lo más importante,que es el trabajo en equipo, ¿no? Con la coordinación de los movimientos que tiene que ver con el compañero, como se mueve y demás...

Exacto. Y con un valor humano. Exacto, no solo le damos importancia al aspecto técnico, al aspecto cognitivo de los jugadores, que al final es una parte importante, pero también intentamos educar en valores. En unos valores que nos representan al club, como pueden ser la humildad, el esfuerzo, esa ambición también de querer mejorar, el tener respeto por todo lo que engloba este deporte. Que al final es un deporte colectivo y es un trabajo en equipo, es un juego en equipo y nosotros intentamos transmitirlo también a través de los juegos, a través de cuando hacemos interacciones con los chicos, cada día ir resaltando uno de nuestros valores que consideramos que son muy importantes también para su educación. Que no solo que no le sirva para el fútbol, sino para su vida en general.

-¿Han tenido la oportunidad de conocer Mendoza, recorrer algo o nada?

-Sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito lo que es la provincia, la verdad que es un territorio encantador, unos paisajes muy bonitos, hemos podido visitar algunas viñas. Y la verdad que todo en general estamos muy encantados con todo lo que hemos podido vivir aquí esta semana, como nos han tratado, los asados que nos han preparado, la verdad que estamos muy contentos de haber podido venir aquí y disfrutar toda esta semana con todo el mundo.