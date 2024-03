Rosario atraviesa, por estos días, uno de los momentos más críticos en lo referido a inseguridad y violencia, no solo de los últimos años, sino también de toda su historia. La seguidilla de cuatro asesinatos cometidos por sicarios y contra trabajadores elegidos al azar -dos taxistas, un colectivero y un empleado de estación de servicio, todos asesinados en 5 días- motivaron que el Gobierno nacional movilizara a las fuerzas de seguridad para intentar tener bajo control la situación. Una receta que ya se intentó aplicar anteriormente.

El trasfondo de toda esta desesperante situación -y donde no asoma una tregua cercana, ya que los responsables de los asesinatos dejaron una nota asegurando que habría más muertes- es el protagonismo que han tomado las bandas narco en la ciudad más importante de Santa Fe. Desde hace ya años que Rosario se encuentra sitiada y a la deriva, en manos de los grupos que manejan el narcotráfico en el lugar y que hacen y deshacen a voluntad.

El campeón del mundo con Argentina a quien se vinculó con el grupo narco que tiene en vilo a Rosario. Foto: Instagram @angelcorrea32

La rigurosidad que decidió aplicar el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro en las unidades penitenciaras donde se encuentran detenidos sicarios y otros presos vinculados a estas peligrosas bandas -en un intento por emular el “Modo Bukele”, por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele- fue lo que originó esta escalada de violencia. Porque Pullaro endureció con controles en estas dependencias, de la misma manera en que restringió visitas y otros beneficios. Y, como respuesta, llegaron estos sangrientos asesinatos.

Una de las bandas que más ha estado vinculada al narcotráfico en Rosario durante los últimos años es la de “Los Monos”. Y un talentoso futbolista y goleador argentino, de gran presente en el fútbol europeo y quien se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, llegó a estar vinculado con “Los Monos”. A tal punto de que, luego de que se concretara su pase, hubo sospechas de que parte del dinero de la transferencia iba directamente a “Los Monos”. Y hasta fue citado a declarar en una causa judicial.

EL CAMPEÓN DEL MUNDO EN QATAR A QUIEN SE LO VINCULÓ A UNA BANDA NARCO DE ROSARIO

El rosarino Ángel Correa (29), actual delantero en el Atlético de Madrid (España), fue uno de los jugadores que integró el plantel que se consagró campeón del mundo en el Mundial de Qatar, aquel inolvidable domingo 18 de diciembre de 2022.

Correa, al igual que Lionel Messi y Ángel Di María, nació en Rosario. Desde los 10 años, luego del fallecimiento de su padre, tuvo que ayudar en casa para “parar la olla”, como suele decirse. Su barrio, su historia y sus orígenes tienen todas las adversidades que suelen marcar a la pobreza. Por ello, con los escasos viáticos que recibía del Club 6 de Mayo (donde dio las primeras patadas a la pelota y ensayó sus primeras gambetas), ayudó a su madre. Años después, su hermano también se quitó la vida. Y el difícil ambiente y la violencia en el Barrio Las Flores, donde se crió, también les quitaron a varios de sus amigos a muy temprana edad.

El gran salto deportivo de Ángel Correa llegó en 2014, tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América con San Lorenzo de Almagro. Luego de este título, el Atlético de Madrid (España) puso sus ojos en él y lo fichó. Pero en el Ciclón. Correa ya era figura desde hacía tiempo. Y fueron algunas escuchas telefónicas que se realizaron a los integrantes de “Los Monos” las que comprometieron a “Angelito” -como se lo llama en el ambiente del fútbol- y lo vincularon a la banda cuando aún jugaba en Argentina. Incluso, llegó a manejarse la hipótesis de que parte del porcentaje del pase de Correa lo manejaba la temible banda que controla gran parte del negocio ilegal de drogas en Rosario.

¿Por qué surge la teoría del vínculo entre Ángel Correa y “Los Monos” en Rosario? En mayo de 2013, Claudio Ariel “Pájaro” Cantero -por entonces señalado como uno de los líderes de “Los Monos”- fue asesinado de 6 balazos en la puerta de un boliche rosarino. En el mismo episodio, fueron heridas dos personas que lo acompañaban.

A raíz el asesinato, se inició una investigación judicial que incluyó escuchas telefónicas. Y en las conversaciones se nombró varias veces a la familia Correa. El propio Angelito se crió y creció en el Barrio Las Flores, el mismo donde asentaron su base “Los Monos” y que, con el tiempo, se convirtió en una de las más importantes en el manejo del narcotráfico, no solo en Rosario, sino en todo el país.

La vinculación entre Correa y “Los Monos” no solo tenía que ver con el barrio donde el futbolista se crió, sino con quien fue su primer representante. Se trata de Francisco Lapiana, quien lo llevó a Buenos Aires y -de su mano- llegó a las inferiores de San Lorenzo. Y es que, en el transcurso de aquella investigación que comenzó luego de la muerte de uno de los líderes de “Los Monos”, la Justicia fijó la lupa sobre Lapiana por una “presunta vinculación” con la banda.

Y es que, en distintas conversaciones telefónicas, se detectaron comunicaciones entre Lapiana y Ramón “Monchi” Machuca, otro de los señalados como jefe de “Los Monos”. Ello, sumado a que el entonces representante tenía una causa previa por falsificación de dinero. Una de las hipótesis que manejaba la Justicia era que Lapiana podía ser testaferro de “Los Monos”. Sin embargo, el ex representante de Correa fue absuelto a fines de 2019 de esas acusaciones referidas a “asociación ilícita y lavado de dinero”.

La primera vez en que Ángel Correa fue citado a declarar por la Justicia fue en 2013, todavía siendo jugador de San Lorenzo y mismo año en que ganó su primer título profesional con el club de Boedo. Tenía 18 años y ya no estaba vinculado a Lapiana (había cambiado de representante). En esta primera citación, en Rosario, Correa fue convocado como testigo para explicar los distintos porcentajes que componían su pase.

En 2013, el entonces futbolista de San Lorenzo explicó que 60% correspondía al club, 30% seguía siendo de Lapiana (ya su ex representante), mientras que 10% restante era de su, por entonces, actual representante, quien había reemplazado a Lapiana.

Con la duda sobre el porcentaje que correspondía a Lapiana, la Justicia determinó oportunamente y notificó a San Lorenzo que no podría transferir a Ángel Correa hasta tanto se aclarara la situación que se investigaba. Como fundamento, se alegó que “las porciones del pase podían ser consideradas elementos probatorios”.

LA CONVERSACIÓN ENTRE CORREA Y UNO DE LOS LÍDERES DE “LOS MONOS”

En la misma declaración, Ángel Correa debió dar explicaciones por una conversación telefónica que había mantenido él mismo con “Monchi” Machuca (las voces de ambos se distinguían claramente en la charla) y donde el futbolista y Machuca comentaban un partido entre San Lorenzo y Boca.

La charla era previa al partido -ganó San Lorenzo 3 a 0 y Angelito hizo un gol-, y los dos participantes conversaban con naturalidad sobre las entradas y oblea de estacionamiento que había conseguido Correa para Machuca y otros miembros de la banda.

Consultado por esto, Ángel Correa contestó que conocía a Machuca y los otros involucrados porque todos habían vivido en el Barrio Las Flores.

Correa no fue el único futbolista envuelto en este escándalo. Ever Banega, actual jugador de Newell’s Old Boys de Rosario -donde inició su carrera también-, y su pase de Boca al Valencia de España también estuvieron bajo la lupa de la Justicia. Al igual que con Angelito, un porcentaje del pase de Banega era de Lapiana, y ello había despertado sospechas.

LA DETENCIÓN DE LA HERMANA DE ÁNGEL CORREA Y UNA NUEVA CITACIÓN

Ya resuelta la situación de Correa, finalmente se levantó la prohibición para una hipotética transferencia. Y el rosarino pasó de San Lorenzo de Almagro al Atlético de Madrid tras ser campeón de América con el club argentino.

Sin embargo, Correa debió declarar nuevamente por su vinculación con uno de los líderes de “Los Monos”. Fue en 2018, esta vez como parte del megajuicio oral y público que se desarrolló oportunamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Lo hizo desde España y por videoconferencia.

En febrero de 2019, la familia Correa volvió a quedar en el ojo de la tormenta, una vez más vinculada a los integrantes de “Los Monos”. Y es que la hermana de Ángel Correa, Julieta, fue detenida junto a uno de los miembros de la banda. Fue durante la investigación por un ataque a balazos a edificios públicos de Rosario y luego de una condena a otros miembros de “Los Monos”.

Si bien Julieta Correa nunca estuvo directamente vinculada a este episodio, la hermana del futbolista estaba en pareja con uno de los integrantes de “Los Monos”, Leandro Daniel “Chulo” Olivera, y quien estaba asociado al violento episodio. Al momento de la detención, la pareja estaba alojándose en un hotel rosarino.

A las pocas horas, Julieta Correa recuperó la libertad y quedó desvinculada de la investigación.

