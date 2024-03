Gimnasia y Maipú: el duro presente de dos equipos que ya no son lo que eran

Decisiones técnicas. Presupuesto acotado. Mercados más atractivos. Cualesquiera sean las causas por la que Gimnasia y Esgrima y el Deportivo Maipú se encuentren lejos de los puestos de vanguardia en la Primera Nacional, cabe decir que esos primeros tres ejes representan motivos de actualidades que están lejos de lo esperado.

Si bien es cierto que el Cruzado en 2023 perdió la final por el segundo ascenso (con Deportivo Riestra), también lo es que de aquel plantel exitoso que comandó Luis García, quedan pocos valores. Para este 2024 se armó prácticamente un equipo nuevo. De los titulares inamovibles, solamente quedan Fausto Montero y Santiago Moyano. El otro, si se quiere, puede ser Ezequiel Almirón, quien en otrora compartía posición con Gonzalo Klusener. Entonces, a Rubens Sambueza le costó armar un equipo competitivo con apellidos nuevos, y como los resultados no acompañaron, el exvolante Cruzado fue reemplazado por un viejo conocido: Juan Manuel Sara. Sin embargo el DT demostró que no es un mago. Tiene buenas ideas, pero los intérpretes todavía no logran captar el mensaje. Y ante Agropecuario (quinta derrota en seis juegos) quedó demostrado. Este Maipú no está construido para ser protagonista, por momentos es demasiado previsible, abusa de los pelotazos a la “olla” por si aparece algún salvador, por tanto, difícilmente pueda levantar cabeza en el corto plazo.

Ya pasaron 18 puntos en disputa y el Botellero se encuentra colero, con una unidad, en la Zona A, a una docena de puntos de San Martín de San Juan, equipo con el cual ya jugó y perdió en el Omar Higinio Sperdutti. Entonces, la cuestión de que se hayan ido jugadores por tener un presupuesto diferente al del 2023, o que muchos de éstos hayan elegido emigrar a otros mercados (Santiago González se fue a Sporting Cristal de Perú; Marcelo Eggel está en Orense de Ecuador; el jujeño Herrera en Defensa y Justicia; y Juan Pablo Cozzani en Platense), hace que Maipú ahora debe rehacerse desde las bases. Buscar consolidar las ideas a base de una identidad que tome firmeza en la última línea y hacerse fuerte en una línea media donde el equipo viene pecando de falta de solvencia.

Darío "Lechuga" Alaniz, primero de derecha a izquierda, quiere seguir como DT principal en el Lobo, pero la decisión pasa por otro lado.

Lo de Gimnasia y Esgrima es muy parecido. Salvo en un puñado de minutos, nunca se mostró más fuerte que los rivales que tuvo. Y en la jornada del domingo, Defensores Unidos de Zárate, con muy poco, lo fue arrinconando hasta terminar ganándole un juego que lo tuvo al Lobo en ventaja. También tiene un plantel renovado en su mayoría, con cambio de DT incluido. Se fue José María Bianco y la dirigencia resuelve por estas horas si continuará Darío Alaníz o buscan otro entrenador.

Más allá de la búsqueda de director técnico, en el Mensana regresaron futbolistas que estuvieron a préstamos y que rindieron de gran manera durante el 2023. Por citar un par de casos: Franco Meritello y Leandro Ciccolini, quienes retornaron desde San Martín de Tucumán. Sin embargo, no alcanza con ellos dos. Hay material como para ocupar mejores posiciones en la Zona B. Los cinco puntos que reúne son consecuencia de un nivel muy bajo de sus piezas y también de que los equipos que ya enfrentó supo sacarle el máximo provecho a distracciones propias. Habrá que esperar para ver lo que resuelva la CD. No hay tiempo para perder, porque aquellas decisiones técnicas de la pretemporada, quizás confundieron los caminos.

Gimnasia y Maipú ya no son lo que eran. Reitero, razones presupuestarias o decisiones técnicas, los motivos por los cuales nuestros representantes en la Primera Nacional no logran hacer pie en una temporada 2024 donde no hay equipos que muestren ser regulares y donde cualquiera le puede ganar al otro. Ergo, para los dos equipos, es cuestión de encontrar una identidad y a partir de ahí, trabajar los resultados. Los hinchas siguen esperando ver luz al fondo del túnel, pero este no es el camino. En la actualidad, Maipú estaría descendiendo, y debe mejorar mucho, como también Gimnasia, para no correr riesgos mayores. Es que también los penúltimos de cada grupo jugarán una Promoción por el tercer descenso, y a ningún futbolero de Mendoza le gustaría ver a uno de los dos metidos en esa encrucijada.