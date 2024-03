Novak Djokovic perdió contra el 123° del mundo y su autocrítica fue durísima: “Muy malo”

El tenista serbio Novak Djokovic experimentó una vez más la frustración en la pista al caer en la tercera ronda del BNP Paribas Open frente al No. 123 del mundo, Luca Nardi, en un resultado sorprendente para muchos.

Djokovic admitió su decepción por su rendimiento y elogió la actuación de Nardi, quien ingresó al cuadro principal como “lucky loser”.

Novak Djokovic perdió contra el 123° del mundo Luca Nardi.

El serbio comentó: “Llegó como lucky loser al cuadro principal, así que no tenía nada que perder, jugó bien. Merece la victoria. Yo estaba más sorprendido con mi nivel. Mi nivel fue muy, muy malo”.

El serbio, de 36 años, estaba compitiendo en el ATP Tour por primera vez desde su derrota en las semifinales del Abierto de Australia en enero pasado. A pesar de resolver su debut en Indian Wells en tres sets, Djokovic no pudo elevar su juego frente a Nardi.

Durante el encuentro, Djokovic solo logró dos golpes ganadores en el tercer set, en comparación con los 16 de Nardi, y tuvo dificultades con su segundo servicio, ganando solo el 42% de los puntos.

Las palabras de Novak Djokovic tras sus errores

Djokovic reconoció sus errores y la superioridad de su oponente, comentando: “Le ayudé a jugar bien, no me ayudé a mí mismo. Cometí algunos errores no forzados terribles. Un tenis bastante defensivo y no pegué mucho a la pelota en el tercero”.

Esta derrota en Indian Wells marca la segunda vez en seis años que Djokovic llega a marzo sin haber ganado un título ATP Tour. El No. 1 del ATP Rankings está preocupado por su nivel de forma actual, pero mantiene la esperanza de recuperar su mejor juego en los próximos torneos.

Djokovic expresó: “Es parte del deporte. Tengo que aceptarlo. A veces se gana; otras, se pierde. Espero ganar más y seguir adelante”. El serbio está decidido a romper su racha negativa y recuperar su mejor nivel en el circuito ATP.