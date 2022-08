El argentino que llenó el álbum del Mundial Qatar 2022 le agradeció al “Tinder de figuritas”.

El álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 es furor y cada uno de las fans del fútbol se pelean por conseguir las pegatinas de las 32 selecciones para completarlo.

En las últimas horas apareció en la televisión argentina un joven que asegura haber llenado el álbum de una particular manera. Se trata de Francisco Dipietro, que en dialogo con Fabían Doman en su ciclo “Momento D”, por El Trece, reveló que logró el objetivo gracias a un “Tinder de Figuritas”.

“Yo curso en la UADE y me armé un Instagram para armar un ‘Tinder de figuritas’: la gente de la facultad me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos”, comentó Francisco, quien reveló contundente: “El valor sentimental que tiene el álbum no lo tiene otra cosa, no todo pasa por la plata”, sentenció.

El joven es estudiante de Administración de Empresas y Finanzas y junto a su hermano de 17 años, tan solo precisaron de 110 sobres para completar la ansiada publicación de Panini. El gasto total ascendió a $16.500, una cifra muy baja, si se tiene en cuenta que cada paquetito cuesta $150. Además, develó que recibió una gran ayuda para llevar a cabo el objetivo: “Mi mamá nos compró 10, mi abuela 20, mi novia me compró otros 10...”.

Álbum de figuritas Qatar 2022

Messi y la figurita más difícil

Dipietro aseguró que la figurita más difícil no fue la de Messi, ya que la figura del astro le tocó en uno de los tantos sobres que adquirió: “Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impuso para llenarlo”, comentó.

La figurita de Lionel Messi le tocó en el tercer paquetito que compró.

En cuanto a la pegatina que necesitó para llenar el álbum expresó: “la última figurita, con la que llenó el álbum, fue la de Ghana 2, que corresponde al arquero del seleccionado africano.