El análisis de Luis Silba, delantaro de Gimnasia y Egrima: “Una vez que entre una van a entrar todas”

Uno de los refuerzos de jerarquía que ha sumado Gimnasia y Esgrima, es Luis Silba, un delantero experimentado y, que en la primera presentación del Lobo generó tres jugadas claras de gol. Aunque con poca fortuna a la hora de conversión, porque dos de los balones que cabeceó dieron en los palos y otra tapó muy bien el arquero Ignacio Pietrobono. “Hay que trabajar y afinar la puntería”, dijo con cierto un humor el Tanque.

Partido y debut del Lobo que perdió frente a Defensores de Belgrano, en la primera fecha correspondiente al Grupo B del torneo de Primera Nacional, en una tarde, donde el horror y la violencia estuvieron presentes y fue asesinado un hincha mensana.

La primera formación titular del Lobo, en su debut en la temporada 2024 del torneo de Primera Nacional.

El delantero se lamentó de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio y se solidarizó con la familia del joven asesinado a metros del ingreso del estadio, Víctor Legrotaglie. Un estadio que lució prácticamente vacío, debido a que la policía no dejó ingresar más hinchas ni socios ni periodistas al lugar, luego del desgraciado hecho.

Partido, en el que árbitro Pablo Amiconi fue uno de los cuestionados, no solo por haber autorizado el cotejo, sino por su desempeño dentro del campo el juego. El 9 de Gimnasia prefirió no hablar del colegiado: “En lo personal, no es algo de lo que me corresponde, hablar del árbitro. Lo que sí puedo decir, es que por momentos estuvimos bien y nos faltó esa última puntadita de suerte. Tuve un par de jugadas en los minutos iniciales del partido, una pegó en el palo y después atajó otra el arquero. Después, el partido se hizo ida y vuelta, tratamos de proponer nuestro juego, pero es un rival difícil”, aseguró.

Respecto a lo sucedido fuera del predio deportivo y, si afectó el rendimiento y concentración al plantel, Silba fue contundente: “Sin dudas, estamos hablando de una vida de un hincha que se perdió fuera de la cancha. Por lo tanto, quiero dejarle el pésame a la familia. Esto es un deporte y lo que pasó afuera no tiene que pasar, ni acá ni en ninguna cancha. Esto es un deporte, un partido de fútbol”, se lamentó el delantero.

En cuanto a la decisión de jugar el encuentro y no suspenderlo, Silba deslizó: “Todo lo que ha pasado es muy triste, nosotros tratamos de alejarnos de eso, pero no se puede más allá de que está afuera del estadio. Así lo decidió el árbitro y nosotros tenemos que cumplir con lo que él dice”, señaló.

El rendimiento de Gimnasia en el debut por momentos fue flojo, Silba indicó que aún falta ajustar varias cosas en el plantel: “Es la primera fecha y tenemos que asociarnos un poco más y tal vez mejorar en las definiciones, pegaron un par de pelotas en los palos y el travesaño. Lo bueno es que siempre intentamos, siempre fuimos con nuestro juego hacia adelante. Fuimos verticales. Nos falta muy poquito, una vez que entre una van a entrar todas”, concluyó el goleador.