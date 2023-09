El análisis de Agustín Loser, el embajador del voley de Mendoza nivel mundial: “Nuestro deporte está creciendo en el país y es lo que más feliz nos hace a todos”

Otro momento histórico vivió el mendocino Agustín Loser junto a la Selección Argentina de voleibol, que conquistó el título Sudamericano al derrotar a Brasil (3/0) en la final jugada en la ciudad brasileña de Recife, donde el equipo dirigido por Marcelo Méndez volvió a exponer un gran nivel y el buen momento que atraviesa.

Una noche inolvidable para el sexteto argentino en el estadio Geraldão, donde se consagró campeón después de 59 años y, cortó con la hegemonía brasileña que había sumado 32 títulos consecutivos (tiene 33 de los 35 disputados).

Desde aquel subcampeonato del Mundo U19 logrado en el Chaco junto a la Selección Argentina, Agustín Loser no deja de sumar logros con la Albiceleste y, a esta altura, lo convierten en el mejor jugador del vóley de la provincia de todos los tiempos.

El jugador nacido en General Alvear hace 25 años llegó a la Selección de la mano del entrenador Luis Testa, quien lo sumó al equipo que disputó el Mundial U19 en Resistencia, Chaco 2015, donde perdió la final frente a Polonia 3/2. Sin dudas, desde aquel momento, la Selección, le cambió la vida a Loser.

Con este título Loser sumó su tercer título Sudamericano; Sub 19; Sub 21 y mayores. Además, de la medalla de bronce olímpica conquistada en Tokio 2020 (2021), donde fue elegido el mejor bloqueador de los Juegos Olímpicos.

El capitán Luciano De Cecco tiene la "batuta" en el festejo argentino: la selección del bronce olímpico confirmó su gran momento con el título sudamericano en Brasil. (Mauricio Val/FVImagem/CBV)

En la final frente a Brasil, el central volvió a ser una pieza fundamental para Méndez, quien cerró el primer set y segundo de manera excepcional, más allá de jugar con una fuerte molestia en espalda. “No jugué contra Colombia ni contra Perú, porque vengo mal de la espalda, la prioridad fue cuidarme de la mejor manera para llegar a la final “, comentó desde el hotel a Diario Los Andes.

-Agustín, viviendo otro gran momento junto a al Selección Argentina.

-Fue un triunfo histórico y una locura la que disfrutamos con este título Sudamericano, donde no solo le ganamos a Brasil sino que le ganamos en su casa frente a un estadio lleno. Fue algo muy lindo, por lo que estamos muy contentos y motivados para lo que viene y nuestro objetivo principal; el preolímpico. Pero la verdad, jugamos con la gran ilusión de lograr el título en Brasil.

-¿La lesión te complicó?

-Por el tema de la espalda, tuve un torneo complicado. No jugué dos partidos y la verdad, no estaba bien. Antes del partido contra Brasil no me sentía bien, por suerte, no sé si fue la motivación del encuentro o entrada en calor, que empecé a sentirme mejor. No al ciento por ciento, pero bastante bien. Igual me dejó tranquilo, porque la verdad estaba preocupado y estar físicamente para ese partido.

- Han pasado el tiempo desde aquel primer Sudamericano Juvenil a este presente con el Sudamericano mayor.

-En estos 9 años de selección; menores y mayores, han pasado muchísimas cosas que jamás me hubiera imaginado. Pero el equipo deseaba mucho ganar este Sudamericano, porque es algo que le hacía falta al vóley argentino. Haber logrado el título, tal vez no nos damos cuenta, pero es algo súper importante. El voley argentino está creciendo y eso es lo que más feliz nos hace y, en estos días hay muchos más jugadores tanto en inferiores y mayores. Creo que desde Tokio a este momento muchos se sienten identificados con ésta Selección, que deja la vida en cada punto en cada partido

La Selección Argentina conquistó este importantísimo y motivador título de cara al Preolímpico, que se jugará desde el 30 de setiembre al 8 de octubre en China. Sin dudas, el objetivo más importante del equipo de Méndez en este 2023, la clasificación para Paris 2024.

Argentina integrará el Grupo C intercontinental, que se jugará en Xi’an, China, donde los dirigidos por Marcelo Méndez tendrán que pelearle un lugar en la plaza a Bélgica, Bulgaria,Canadá,China, México, Países Bajos y Polonia.

La alegría fue argentina en Brasil. La Albiceleste volvió a consagrarse campeona en el Sudamericano por primera vez desde 1964. (Mauricio Val/FVImagem/CBV)

- Para el Sudamericano se sumaron Facundo Conte y Ezequiel Palacios y se puso observar un equipo más compacto.

-Se ha logrado una muy buena unión entre las caras nuevas que jugaron la VNL y algunos jugadores con experiencia como Facu (Conte), el Pala (Ezequiel Palacios) que no estuvieron y ahora se sumaron a este torneo. Creo que es un equipo mucho más completo y que ha crecido mucho y además, estamos trabajando para el objetivo principal que es el Preolímpico, en octubre, en China.

- En lo que va del año el balance es más que positivo.

- Hoy es más que positivo; hicimos un gran torneo en la VNL, logramos meternos en la clasificación, no llegamos a la final, pero nos fue muy bien. Hoy ganamos el Sudamericano y y ahora vamos por el objetivo principal del año: clasificarnos a los Juegos de Paris y poder disfrutar una nueva olimpíada.