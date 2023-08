La lista del Sub 23 de Javier Mascherano: el ex defensor de Andes Talleres, Marco Di Cesare es el embajador del futbol mendocino

Javier Mascherano entregó la lista de convocados para empezar a entrenar con vistas al Preolímpico que se realizará en Venezuela, del 20 de enero al 11 de febrero. Y se destaca la presencia del mendocino Marco Di Cesare, quien es una de las figuras de Argentinos Juniors. El defensor arrancó su carrera futbolística en Andes Talleres y luego emigró a La Paternal. Embajador mendocino.

El mendocino Marco Di Cesare, presente en la Selección de Javier Mascherano. / Gentileza.

Se trata de la primera citación del entrenador para empezar a conocer el grupo y en las próximas fechas FIFA (octubre y noviembre) la idea es seguir observando jugadores de la Liga Argentina, el Brasileirao y la MLS, que tengan menos de 23 años.

Mascherano tiene un plan claro para llegar bien rodado a enero. Como sabe que no podrá contar con los menores de 23 que juegan en Europa, su idea es convocar a futbolistas que actúan en nuestro país, en Brasil y en la MLS. Así, se buscará armar el mejor equipo posible para intentar conseguir una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París.Los convocados de Mascherano para el Sub 23.

Por lo pronto, lo que ya tiene confirmado Mascherano es el primer amistoso para la Sub 23. Será el sábado 9/9 ante Bolivia, en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas. Y para eso convocó 20 jugadores del fútbol local y cuatro del exterior.

El entrenador citó 20 futbolistas del medio local entre los que se destacan tres jugadores de Boca (Brey, Valentini y Medina) y dos de River (Simón y Pablo Solari). Y del exterior llegan cuatro jugadores: dos del Brasileirao (Esquivel y Zapelli) y dos de la MLS (Velasco y Thiago Almada). También podría ser considerado Lucas Beltrán, pero el ex River será parte de la Selección Mayor de Scaloni.

¿Por qué no están los jugadores Sub 20?

El Preolímpico lo pueden jugar futbolistas nacidos a partir del 1° de enero del 2001. Y en esta oportunidad, Mascherano convocó a jóvenes nacidos entre el 2001 y el 2002, ya que son a los que aún no ha entrenado. Seguramente más adelante el DT citará a los 2003 y 2004, pero son los chicos que jugaron el Sudamericano y el Mundial Sub 20. Por eso, siguen en el radar Agustín Giay, Valentín Barco, Federico Redondo y Brian Aguirre, por citar algunos Sub 20 que aún actúan en el fútbol local. Luego de la Copa del Mundo fueron vendidos al exterior Alejo Veliz (Tottenham), Juan Gauto (Basel), Ignacio Miramón (Lille) y Gino Infantino (Fiorentina): ellos seguramente no estarán porque sus clubes no los cederán.

Los 24 jugadores convocados por Javier Mascherano

Arqueros: Leandro Brey (Boca), Facundo Sanguinetti (Banfield) y Joaquín Blazquez (Platense)

Defensores: Marco Di Cesare (Argentinos), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Julián Malatini (Defensa), Kevin Lomónaco (Tigre), Nicolás Valentini (Boca) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense).

Volantes: Cristian Medina (Boca), Juan Sforza (Newell’s), Lautaro Giaccone (Central), Juan Nardoni (Racing), Santiago Simón (River), Rodrigo Villagra (Talleres), Bruno Zapelli (Athetico Paranaense), Santiago Pierotti (Colón), Kevin Zenón (Union) y Alan Velasco (FC Dallas).

Delanteros: Pedro De La Vega (Lanús),Abiel Osorio (Velez), Luciano Gondou (Argentinos), Pablo Solari (River) y Thiago Almada (Atlanta United).

