Edinson Cavani respaldó la llegada de Fernando Gago al banco de Boca: “Ha sido cercano con el futbolista”

Edinson Cavani llenó de elogios al nuevo entrenador de Boca, Fernando Gago, luego de sólo unos días de convivencia. El uruguayo destacó la cercanía del DT con el plantel, y lo ponderó desde el manejo de grupo.

En diálogo con ESPN, el delantero se deshizo en halagos a la hora de describir al ex técnico de Racing y Chivas, asegurando que haber defendido la camiseta Xeneize durante su etapa como jugador le da un plus. “Cuando viene alguien que es del club, que conoce lo que es Boca, genera otra ilusión, porque puede tener cosas que otro entrenador que no estuvo tanto tiempo acá no lo tiene”.

Fernando Gago tendrá su debut en Boca ante Tigre el próximo sábado. / Gentileza.

Luego, destacó sus conocimientos, y como logra transmitirlos al plantel. “Es un entrenador joven que tiene mecanismos del fútbol que están buenos, que son simples, que creo que le va a aportar mucho al equipo. Todos los jugadores notan eso. Ha demostrado que le llega al jugador, al que le toque jugar menos y al que le toque jugar más”.

“Ha sido cercano con el futbolista, ha hablado con todos, no solo con Cavani, Romero y Rojo, y eso es muy positivo. Yo creo que el entrenador tiene que ganarse el cariño del futbolista, aunque no juegue”, analizó Cavani. “A nosotros nos gusta que nos alienten, que nos motiven, que nos sean sinceros. Te motiva, porque cuando el entrenador es sincero vos te das la cabeza contra la pared. Porque le tomás cariño, te saca un poco más de lo que el futbolista tiene, ese orgullo por querer defenderlo, protegerlo”, se sinceró más tarde al respecto de cómo le cae una charla honesta al jugador.

Por último, Edinson también se explayó en relación a su decisión de renovar el contrato con el club, y fundamentalmente sobre los objetivos que persigue a corto plazo: “Renové en Boca porque siento que todavía tengo algo para dar, porque quiero ganar algo con Boca, quiero ganar cosas. Quiero irme y sentir esa misma tranquilidad (la que sintió al dejar la Selección de Uruguay). Siempre me fui en paz conmigo mismo”.