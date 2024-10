El primer equipo de Pintita: el probable once de Gago para su debut en Boca ante Tigre

Trabajar y ganarse el lugar. Ese es el gran pensamiento de Fernando Gago que ya advirtió más de una vez que “la decisión pasa por quién entrenó bien o mal. No importa el nombre que tengan”. Manteniendo esa costumbre, en la antesala de su debut como DT de Boca no ensayó de corrido con el once que va a poner con Tigre, pero sí dio ciertos indicios.

Realizando trabajos en espacios reducidos, Gago busca asociaciones, que si bien no serán definitivas si empiezan a marcar un poco la mano que le quiere dar a su equipo. De esta manera, para su estreno visitando Victoria, este es el panorama del Xeneize línea por línea.

El medio y el ataque del 4-3-3 de Gago

A la espera de confirmaciones, el 4-3-3 será el esquema base que mantendrá el entrenador, donde claramente habrá tres jugadores en el mediocampo. Allí la gran duda es qué lugar ocupará Kevin Zenon, uno de los puntos más altos en lo que va del año.

En caso de jugar de volante, Gago repetiría el frente de ataque que utilizó Mariano Herrón en el triunfo 1-0 sobre Argentinos Juniors con Brian Aguirre de extremo, Edinson Cavani de nueve y Miguel Merentiel recostado a un costado también.

Por otro lado, si Zenon hace de extremo por derecha, quienes completarían la línea del medio son Cristian Medina, recuperado de su lesión, e Ignacio Miramón, un cinco que reúne las características que le gustan a Gago para un jugador en esa posición.

Sin embargo, el medio podría mutar aún más porque hay otras dos variantes que le interesan al DT: Agustín Martegani y Tomás Belmonte. Allí corre con ventaja el ex San Lorenzo que fue buscado por Gago cuando dirigió Racing y sería el que más chances tiene de meterse en el equipo en caso de que Zenon cambie de posición.

Qué pasa con el arco y la defensa

Una de las decisiones de mayor peso que tomó Pintita desde su reciente llegada al Xeneize fue darle su voto de confianza a Sergio Romero, que cumplió las dos fechas de suspensión, y que sería de la partida ante Tigre reemplazando a Leandro Brey de grandes actuaciones con Belgrano y Argentinos.

Otro de los problemas que buscará resolver Gago es en la defensa, sobre la situación de Marcos Rojo puntualmente, otro que pagó los platos rotos de la derrota en el último Superclásico con River. Si bien el ex compañero del DT en la Selección se ganaría su lugar, el tema es con quién compite porque el que corre con ventaja respecto a los demás centrales para ser una fija es Aaron Anselmino.

En las últimas prácticas paró a Cristian Lema con Gary Medel y luego a Rojo con Nicolás Figal. Sin embargo, esas duplas hasta el momento no dan ninguna certeza.

Por último, con los laterales el que tiene su lugar asegurado por el gran nivel que arrastra es Lautaro Blanco por el sector izquierdo. De todos modos, se abre el interrogante de Frank Fabra, que podría volver a ser una variante para el DT.

Trabajar y ganarse el lugar. Ese es el gran pensamiento de Fernando Gago que ya advirtió más de una vez que “la decisión pasa por quién entrenó bien o mal. No importa el nombre que tengan”. Manteniendo esa costumbre, en la antesala de su debut como DT de Boca no ensayó de corrido con el once que va a poner con Tigre, pero sí dio ciertos indicios.

Gago debuta con Tigre como DT en Boca, pero al mismo tiempo piensa en el partido con Gimnasia (LP) por Copa Argentina. - NA

Realizando trabajos en espacios reducidos, Gago busca asociaciones, que si bien no serán definitivas si empiezan a marcar un poco la mano que le quiere dar a su equipo. De esta manera, para su estreno visitando Victoria, este es el panorama del Xeneize línea por línea.

El probable once de Gago en su debut como DT de Boca

Sergio Romero; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón, Kevin Zenon o Agustín Martegani; Zenon o Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.