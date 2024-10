Carlos Tévez prendió fuego todo: criticó a Boca y amenazó con llevar a juicio a Independiente

Carlos Tévez dialogó con los medios antes de emprender el viaje a Corea, donde participará de un partido amistoso con ex futbolistas, y no eludió ninguna consulta. Amenazó con llevar a juicio a Independiente por deudas y, además, expresó que no ve bien a Boca.

En relación al mundo Independiente, donde Carlitos fue entrenador y tuvo que salir luego del revuelo público y su pelea con AFA, reconoció que no quedó en buenos términos. “A los chicos siempre les deseo lo mejor, pero no he terminado bien con la dirigencia. No valoran mucho el trabajo que uno hizo”.

Tévez seguró que la directiva del Rojo mantiene una deuda con él, que aseguró que está dispuesto a acudir a la justicia: “No se si no vamos a la Justicia, porque es difícil ponerse de acuerdo. Ellos dicen que yo les debo plata, y yo les digo que ellos me deben. Fui casi gratis a Independiente, me mintieron. Dicen que les debo plata y ellos todavía no me pagaron lo que me deben”, aseguró con bronca.

Carlos Tevez amenazó con llevar a juicio a Independiente.

Mientras tanto, consultado por el presente de Boca y la llegada de su antiguo compañero Fernando Gago, Tévez deseó buena suerte: “le hace bien a la gente de Boca así que ojalá que le vaya bien”, aunque se distanció de Riquelme: “Es difícil opinar desde este lado, más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo”.

Luego, redobló la apuesta y le pegó a Román por críticas en el pasado. “Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en la Copa Libertadores o no clasificamos o quedamos afuera. Siempre estuve en contra de eso y hoy estando del otro lado opinado, y más siendo hincha de Boca, no me parece bien”, confió.

Para cerrar, sin embargo, dejó una frase que pinta de cuerpo entero su opinión sobre el presente de la institución. “Uno no ve bien al club. Es muy fácil pegarle en este momento, no me gustaría, no es bueno estar desde ese lado”.