Duelo de excampeones mundiales

Nada más que agregar; se acabó el tiempo de las palabras. Todo listo para la gran velada que se disputará esta noche en Carlos Paz, Córdoba, donde el mendocino Jonathan Barros (42-7-1; M 22 nocauts) enfrentará nada más y nada menos que a Rodrigo “La Hiena” Barrios (53-4-1; 36 nocauts), en una pelea pactada en la división de los superligero, a la distancia de 10 rounds, bajo la promoción de la empresa AranoBox.

El choque entre estos dos ex campeones mundiales; pluma y superpluma, sin dudas acapara la atención del pugilismo nacional, más allá de que son dos boxeadores entrados en años y más cerca del retiro que otra cosa. Pero son dos excampeones mundiales de mucha jerarquía y estilos muy antagónicos; uno muy técnico (Barros) y el otro fajador (Barrios). Dos apellidos que se confunden en la pronunciación, pero no en el historial boxístico. Dos ex campeones mundiales de la Organización y Asociación Mundial de Boxeo.

Pesaje y todo listo

En la tarde de ayer se vieron las caras en el pesaje donde La Hiena acusó 60,900 kg y Yoni clavó la balanza en 61kg, un peso en el que se siente cómodo, aunque puede dar alguna ventaja, ya que su peso natural es pluma o superpluma.

Lo cierto que, tras el pesaje, tras una mirada burlona y penetrante, La Hiena dejó escapar una de sus frases: “la verdad, que no le pude pegar a Pablo (Chacón), pero ahora le voy a pegar a su pupilo”. Su clásica carcajada sirvió para darle un marco especial a al declaración.

El recuerdo de Barrios apuntó al día en se iba a cruzar con Pablo Chacón, el entrenador de Yoni, arriba de un ring. Fue a mediados de 2005 en un combate tan promocionado como esperado. Sin embargo, el duelo finalmente nunca se dio. El mendocino sufrió un desprendimiento de retina y el retiro de la actividad fue el único camino que le quedó.

Luego, el tigrense, respecto del combate y sus condiciones, sostuvo: “Estoy muy contento de poder dar el peso así, tenía mucha ansiedad porque hacía muchos años que no lo daba. ¡Me siento de 34 años!”, dijo el nacido en Tigre hace 44 años.

“La verdad, agradezco a la vida todo lo bueno que me está pasando y que yo acompaño, porque a pesar de todo lo que la vida me cobró, yo seguí para adelante”, expresó un poco más serio.

Mientras, Barros, ex campeón mundial pluma AMB entre el 2010 y 2011, llega a esta pelea dando un poco de ventaja, pero en grandes condiciones. Y al descender de la balanza, mostró serenidad: “En toda mi carrera tuve siempre grandes desafíos y siempre siendo protagonista, con grandes peleas como esta. Sin embargo, hoy disfruto el boxeo de otra manera, pero uno no deja de ser un guerrero en el ring. La diferencia de edad no es tanta y no creo que me favorezca. Por eso digo que la única diferencia hoy entre Barrios y yo, son los estilos”, aseguró el pupilo de Pablo Chacón.