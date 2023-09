Dolor de cabeza para Demichelis: un jugador histórico de River se lesionó y será baja ante Arsenal

Queda muy poco tiempo para el retorno de River en la Copa de la Liga, ya que, el próximo domingo en condición de local se va a estar midiendo ante Arsenal en un escenario complejo debido a la acumulación de malos resultados que ha venido cosechando el equipo de Núñez.

Teniendo presente esta situación durante la práctica que tuvo el equipo de Demichelis en la jornada del viernes, Jonatan Maidana sufrió una lesión muscular que le impedirá estar presente el domingo ante el Arse.

¡LESIÓN MUSCULAR PARA JONATAN MAIDANA!



✖️ El defensor de River sintió una molestia en el sóleo de la pierna izquierda esta mañana y está descartado para jugar el domingo. En las próximas horas le harán estudios. pic.twitter.com/mfPWh6ePbr — TyC Sports (@TyCSports) September 15, 2023

El experimentado defensor sintió molestias en su pierna izquierda y bajo este concepto, el cuerpo médico lo someterá en próximas horas a estudios con la idea de conocer su gravedad.

Sin embargo lo que indiquen los resultados no cambiará el panorama debido a que el entrenador no considera a Maidana como una alternativa para este juego, pero probablemente en los siguientes partidos pueda ser llamado a integrar el once titular teniendo en cuenta las intenciones de recambio que pretende realizar el equipo en cara a los siguientes retos a enfrentar.

