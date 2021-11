Diego Flores: “No me preocupa la falta de gol, me ocupa generar más situaciones”

Godoy Cruz, que tiene la cabeza puesta en el cruce de semifinal de la Copa Argentina frente a Talleres (1 de diciembre), sumó un punto valioso en calidad de visitante cortando la mala racha de dos partidos con derrota. No se ganó pero se empató con un difícil rival como es Argentinos Juniors, en uno de los encuentros de la 21° fecha de la Liga Profesional. AL respecto habló el técnico Diego Flores, haciendo su evaluación del funcionamiento del equipo y una autocrítica para explicar por qué bajó tanto el rendimiento tombino.

“No logramos ser un equipo compacto, les cedimos las pelotas divididas. Ellos se encontraron con más posibilidades que nosotros. Diferente fue el segundo tiempo, las situaciones que tuvimos fueron más claras, de mayor cantidad fue para nuestro lado. En el primer tiempo nos faltó intensidad para regresar y dudamos, esperábamos muy bajos y nos crearon peligros. En el segundo, corregimos eso, logramos más precisión y profundidad”, analizó.

Puntualmente, contra Argentinos el “Traductor” confió que siempre es un rival difícil. “Argentino tiene a jugadores de jerarquía, que desequilibran. Tiene un buen recambio. Es una cancha rápida, complicada. Y Argentino, si tiene un buen día es uno de los rivales más difícil de este torneo. Nosotros, salimos con un planteo táctico en base a su juego y nos adaptamos”, aseguró.

¿Qué se viene?

“Seguiremos trabajando. No me preocupa la falta de gol, me ocupa generar más situaciones, y en eso estamos. El segundo paso es la eficiencia en la definición. En el segundo tiempo del partido de hoy (por ayer) pudimos ver un poco eso, fuimos más explosivos”, aseguró Flores

Y en cuanto a la agenda, el martes podría repetirse el once titular, con algún regreso importante. Según dijo el DT podría confirmarse a Nicolás Sánchez desde el arranque, el equipo que enfrentará a Estudiantes La Plata en el Malvinas.

Sánchez ”viene sumando en el entrenamiento, ya tuvo tres partidos con la reserva y cada día se acerca un poco más a su mejor forma deportiva, que es lo que esperamos”.

“No hay equipo titular. En este periodo que tuvimos algunas lesiones, hubo varios en el banco y los once que entraron demostraron que son titulares. Tenemos días más, para ver el mejor equipo contra Estudiantes y elegiremos otros, según consideremos”, sostuvo.

Con respecto a la salud de Ortiz, Flores detalló: “Tuvo una sutura de 4 puntos. Está bien”. Se le realizó el chequeo por rutina pero viajó de regreso a la provincia con el resto del plantel.