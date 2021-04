Dicotomía en el básquet femenino: récord de mendocinas en la Selección mientras el nivel local se ameseta

¿Por qué hay tantas mendocinas convocadas en el seleccionado argentino de básquet ? Fue la pregunta que despertó la sorpresa al saberse de las siete jugadoras nacidas en nuestra provincia que fueron citadas. El número es muy positivo e hizo ilusionar al ámbito deportivo local. Sin embargo, se da una dicotomía. Este número de elegidas entre las deportistas elite no hace referencia a la calidad y nivel que tiene el actual básquet doméstico.

Los Andes dialogó al respecto con Sergio Pedemonte y Carolina Sánchez . El primero, entrenador del seleccionado mendocino que llevó a las jugadoras a conquistar el torneo Argentino femenino en tres ocasiones (1982, 2012 y 2018); y la segunda, la mejor de todos los tiempos y con vasta experiencia nacional e internacional.

A esa pregunta, ellos mencionaron una verdad leída y padecida por quienes conviven a diario dentro de una cancha.

El análisis realizado por los especialistas, a raíz de las siete basquetbolistas seleccionadas para el Sudamericano de Colombia (del 10 al 15 de mayo) y el Mundial Juvenil en Hungría (del 7 al 15 de agosto), descubrió varios puntos indicativos del por qué hay numerosos llamados a mendocinas para selecciones nacionales, cuando el básquet local sigue en una meseta en su nivel. Lo cual dio para peguntarnos también, por qué aún no se logra congeniar por un proyecto de crecimiento y formación a largo plazo que dé frutos, sin tener que las jugadoras tengan que emigrar o migrar a otros clubes.

Lo real es que la mayoría de las convocadas juegan en equipos de Buenos Aires y del exterior, y que la calidad de los torneos domésticos ha decaído, no solo en Mendoza sino a nivel nacional. Y un puñado de basquetbolistas del Interior son incluidas.

Las mendocinas convocadas.

“Hay un gran número de chicas seleccionadas en las categorías más grandes, es cierto. Creo que es un récord. Pero el básquet mendocino femenino ha decaído mucho. Mendoza ya no está entre los primeros tres mejores del país. Es algo que nos tiene que llamar la atención del por qué - y en mi opinión- no hay un buen trabajo y siguen saliendo jugadoras. Y creo que es porque el básquet -y es lo que veo positivo- se ha masificado. Creció en cantidad tanto de jugadoras como en clubes, pero no en calidad, y es aquí el problema. El nivel técnico de las jugadoras es menor al de hace unos de años. Y ¿por qué son muchas en el seleccionado? Porque es un mal que existe en todas las regiones de la Argentina. Es decir, que este panorama, con una visión de ser un paso hacia adelante y de crecimiento, es lo contrario”, confió Pedemonte.

-¿Por eso se van las jugadoras a otras provincias o al exterior ?

-Es lo que más daño le ha hecho al básquet de las provincias. Todas de las jugadoras que salían medianamente con condiciones se las llevaban a Buenos Aires. Fue desde hace años atrás, un proceso nefasto, con entrenadoras de selecciones argentinas donde les decían a las jugadoras que si querían estar en la Selección debían irse a su club o al club del entrenador amigo. Entonces dos o tres equipos de Buenos Aires concentraron a las mejores jugadoras del país, debilitando a los equipos de provincias. Y se observa que hace tiempo que no hay recambios en la Mayor y eso no habla bien del básquet argentino, no hubo una evolución. Debe hacerse una captación de jugadoras desde la CAB, tienen que salir hacia Chubut, Chaco, Formosa o Misiones, porque toda esa zona es de inmigrantes con una composición física grande muy favorable.

-¿A qué se debe esta falencia en Mendoza, entonces?

-Un primer factor es que la rama femenina siempre está en el último orden para utilizar el lugar físico en los clubes, con horarios limitados y a los que ellas se deben acomodar. Otro es que, la situación económica en el básquet femenino hace que los entrenadores no estén bien pagos, o no es atractivos para técnicos con un poco más de capacidad y generalmente es el primer paso que da en este camino de dirigir equipos. Además, las estructuras en las instituciones no son adecuadas, los dirigentes hacen lo que pueden pero no hay proyectos que cambien esto.

Sobre este tema, Carolina Sánchez, histórica de Selección , también dio su opinión: “No hay un proyecto sobre el básquet femenino con procesos importantes. Creo que Mendoza, a pesar de no tener una buena competencia, saco varias jugadoras que luego debieron salir de la provincia para buscar otras competencias”.

Y siguió: “Desde la Federación se debe lograr que todos los clubes formen el femenino. Fue lo que siempre se pidió a las instituciones, eso ayudaría a que crezca la competencia y a difundir el deporte en colegios para atraer nenas al básquet. Esto no es nuevo, lo que sucede es que cuando se hizo algo similar para atraer a las nenas a la actividad, no hubo continuidad. Necesitamos proyectos sólidos para fomentar el deporte desde las infantiles”.

-¿Sergio, qué se propone entonces para cambiar esta realidad?

-Los actores principales somos los entrenadores con una mejor capacitación y mayor apoyo de los clubes para poder desarrollar un trabajo que haga crecer a las jugadoras. Tienen muchísimas limitaciones técnicas y hoy están participando en un proceso a nivel nacional. Esto preocupa y merece de una profunda investigación y sinceramiento de todos los actores. Que este número de convocadas, no tape el bosque.