Daniel “Tatú” Brizuela inicia su carrera como entrenador de boxeo

Para Daniel Brizuela, el muchacho del barrio Cementista de Las Heras, durante 36 años de vida pasaron muchas cosas. De las buenas y de las no tanto, pero ahora a unos años de haber colgado los guantes, tendrá la posibilidad de ser entrenador para ofrecer conocimientos y experiencias a un nutrido grupo de más de 30 principiantes.

Gracias a un pequeño grupo de inversores y allegados, “Tatú” tendrá la gran oportunidad de manejar técnicamente el rincón de nuevos valores del rico pugilismo mendocino. Lo acompañan en este proyecto Rafael Gorosito y Mauricio Flores, con quienes viene en plena actividad desde hace un tiempo en un pequeño gimnasio del Barrio Nueva Generación del Oeste de la Capital de nuestra provincia.

Jorge Pandolfino y Gustavo Martín hicieron posible el nacimiento de un moderno y amplio gimnasio ubicado en San Miguel 543 de Las Heras que quedará oficialmente inaugurado este viernes 28 de octubre a las 19.

Estos dos arriesgados hombres de empresa, el primero reconocido empresario agroindustria y el otro proveniente de la actividad relacionado con la metalúrgica, serán los responsables de un sitio de más de 500 metros cuadrados destinados al noble deporte de los puños y además centro integral de entrenamientos destinado a todo público.

Tatú Brizuela sólo llegó hasta el quinto

Atrás quedó una niñez con pocos días de escolaridad y muchas peleas en la calle para Daniel Brizuela. Pasó una adolescencia compleja que encontró contención en el desaparecido gimnasio “Galíndez” ubicado al lado del cementerio de la Capital a lo que siguió una rápida carrera de aficionado que lo llevó a integrar el plantel nacional olímpico en Atenas 2004 junto a Marcos “El Chino” Maidana y Lucas Matthysse.

Un record profesional de 28 triunfos (8 KO), 8 derrotas (6 KO) y 2 empates es el resultado de varios años de pasear su buena línea pugilística por los ensogados del mundo, lo que incluye dos fallidos intentos mundialistas, siempre con la sabiduría de Osvaldo Corro en su esquina.

“Me cuesta mucho pensar y asumir que el boxeador quedó atrás. De vez en cuando empiezo a guantear con los chicos, y pese a que llegué a 77 kilos (20 por encima de su última pelea profesional) aún me creo capaz de volver. Veremos qué pasa” dijo Brizuela.

Entusiasmado y acompañado de su equipo de trabajo agregó: “Estas instalaciones son un lujo y es el sueño de mi vida. Aquí no tendré que pedir permiso para desarrollar el trabajo y a la vez debo honrar la confianza de Jorge y Gustavo. Quiero destacar además a Matías Pinelli, Lorena Jaime y Leandro Tapia responsables de la preparación física de los atletas”.

Daniel Brizuela: "Me llevó más la calle que el entrenamiento”

Lo acompañan como decíamos al principio Rafael Gorosito, que a los 78 años aún conserva el entusiasmo de enseñar secretos atesorados desde los años 70 a la fecha. “Vengo de la escuela de don Paco Bermúdez; Marcelo Tejero, Héctor Mora y Diego Corrientes. Estoy jubilado de para mi volver a enseñar es volver a vivir” nos dijo con evidente emoción.

Mauricio Flores es mecánico de profesión y pese a no haber sido boxeador profesional, a lo largo de los años se dedicó a aprender y a contener dese sus posibilidades a muchos jóvenes y adolescentes de La Favorita, Barrio San Martín y Flores Sur: “Con Daniel (Brizuela) hace nueve años teníamos una bolsa y un par de guantes. Con eso abrimos un pequeño lugar en un garaje y hoy, hasta estas instalaciones nos siguieron más de 30 chicas y chicos, a los que se sumaron otros.” nos dijo.

Es de destacar el impulso de Jorge Pandolfino, ex presidente de la Federación de Judo de Mendoza y titular de una promotora de espectáculos profesionales que luego de la pandemia, en enero volverá a organizar festivales en nuestra provincia, a la que se suma Gustavo Martín, hombre proveniente del ciclismo y el enduro, que se sumó a ese ambicioso plan de trabajo.

Daniel Brizuela: “Será una pelea estratégica, para vivos”

“Es hora de devolver lo mucho que en lo personal me dio el deporte y desde lo empresarial junto a otros inversores queremos hacer desde aquí, lo que por ahora solo pasa por Buenos Aires. Queremos junto a las provincias vecinas y Chile potenciarnos para desde aquí organizarnos como potencia regional boxística” dejo Pandolfino.

Por su parte Martín, nuevo en esto de los guantes y el protector bucal aseguró: “Soy nuevo y debo agradecer como me recibieron. Ya soy delegado del gimnasio ante la Federación Mendocina de Box y no me pierdo ninguna velada”

La escudería del popular “Tatú” se encuentra en pleno proceso de preparación de cara a la llegada del tradicional Guantes de oro 2023 que será organizado por la Dirección de Deportes de Las Heras. Seguramente en poco tiempo habrá novedades y aparecerán nombre y apellidos de la nueva generación que defenderán la tradición de la Tierra del Sol, el buen vino, y el brillo de seis campeones del mundo.