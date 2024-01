Cómo son y cuánto salen las zapatillas que usó Lionel Messi inspiradas en Los Simpson

Lionel Messi, la estrella del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), acaparó la atención durante la presentación de la nueva camiseta del club para la temporada 2024, llevada a cabo en un lujoso crucero el pasado sábado.

La ceremonia, realizada en el flamante barco “Icon of the Seas” de Royal Caribbean, fue un despliegue de glamour y estilo, donde Messi, campeón del mundo, dejó su sello característico con una elección de calzado que no pasó desapercibida.

El delantero argentino, conocido por su impecable sentido de la moda, optó por unas vistosas zapatillas inspiradas en la icónica serie animada de televisión “Los Simpson”. Se trata del modelo “Adidas Originals Forum Low Classic x The Simpsons”, una edición especial lanzada por Adidas.

Lionel Messi en la presentación de la nueva camiseta del Inter de Miami.

Estas exclusivas zapatillas capturan la esencia de la familia amarilla más famosa del mundo al presentar bordados de personajes icónicos de la serie. En la parte superior de la lengüeta, se destaca el característico cuadro del bote, el salón de la casa de Los Simpson. Además, en cada pie, se encuentran los animales de la familia: el gato “Bola de Nieve” en el izquierdo y “Ayudante de Santa” en el derecho.

CUÁNTO SALEN LAS ZAPATILLAS QUE USÓ MESSI

El diseño combina colores que evocan el hogar de Los Simpson, con tonos azul aguamarina, morado y rosado. Con un precio que oscila entre los $120 y $250 dólares, dependiendo del modelo, la talla y la plataforma digital de compra.

Cabe destacar que estas zapatillas no están disponibles para la venta en Argentina.

Las zapatillas se hicieron viral en las redes luego de que Messi las usara.

LIONEL MESSI Y EL INTER DE MIAMI

Mientras tanto, Lionel Messi se prepara arduamente para la temporada 2024, buscando alcanzar la gloria nuevamente con un equipo reforzado. El Inter de Miami viajó este jueves a Riyadh, Arabia Saudita, para continuar con la pretemporada.

El próximo partido del club será el lunes 29 de enero contra Al Hilal, a las 15:00. De esta manera, el equipo de Gerardo “Tata” Martino espera el inicio de la competencia oficial de la MLS, que comenzará en febrero.

La incorporación del histórico delantero uruguayo, Luis Suárez, se une a las filas del equipo, fortaleciendo la alianza entre Messi y Suárez, quienes compartieron éxitos en el FC Barcelona. Sumado a Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter Miami aspira a competir por el título de campeón en la próxima temporada.